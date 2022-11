“Si me preguntas cómo quiero morir, te diría que sobre un escenario”, dijo en repetidas ocasiones Pablo Milanés. Su deseo final no se logró a cumplir al pie de la letra, ya que el cantautor cubano falleció este 21 de noviembre en un hospital de Madrid a los 79 años, pero el ímpetu de continuar cantando hasta el fin se dio en espíritu: de no haber partido, habría cantado en sus ya programados shows de Ciudad de México y Santo Domingo.

Su lugar como fundador de la Nueva Trova llevó a Milanés, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, a compartir su música por todo el globo, tocando desde las más pequeñas peñas hasta los escenarios más grandes. Parada frecuente para su arte fue el Perú, país al que lo unía no solo el calor del público, sino la amistad.

Fue su gran amigo, el poeta y compositor, César Calvo, quien lo convenció para tocar por primera vez en nuestro país allá en abril de 1985 en la legendaria peña La Capilla del jirón Lampa del Centro de Lima. Más que un recital, se trató de una reunión entre amigos, en el que Milanés junto a otros invitados como el mismo Calvo, Filomeno Ballumbrosio, Félix Casaverde y Miki González, se tomaron turnos para tocar para los presentes.

El Perú tuvo que esperar un año para el primer concierto oficial que Pablo Milanés, el cual se dio en abril de 1986 cuando el cantautor cubano uno de los invitados a la Semana de la Integración Cultural Latinoamericana (SICLA), un evento pluricultural y multidisciplinario durante el primer gobierno de Alan García que también logró la visita de otros gigantes musicales como Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, León Gieco, Vicente Feliú, Rubén Rada y un joven Fito Páez.

Foto de Pablo Milanés del 6 de abril de 1986. El cantante fue uno de los invitados de honor a la Semana de la Integración Cultural Latinoamericana (SICLA), en la que también participaron otros gigantes musicales como Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, León Gieco, Vicente Feliú, Rubén Rada y Fito Páez. (Foto: El Comercio) / EL COMERCIO

Durante el SICLA, Milanés cantó en varios escenarios de la capital limeña, pero su más recordado concierto ocurrió en los arenales de Villa el Salvador junto a Silvio Rodríguez, un recital que se hizo en la oscuridad debido a la falta de electricidad en ese momento.

Desde entonces, el trovador cubano nos ha visitado en docenas de ocasiones, participando también de eventos como la histórica Feria del Hogar en 1999. En 2001 mostró su cariño a nuestro país al participar, junto a los argentinos Mercedes Sosa y Víctor Heredia, titulado “Todas las sangres y culturas: homenaje al Perú”.

Mercedes Sosa, Pablo Milanés y Victor Heredia durante el concierto “Todas las sangres y culturas: homenaje al Perú” el 28 de septiembre del 2001 en el Jockey Plaza. (Foto: Consuelo Vargas/El Comercio) / CONSUELO VARGAS

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) también fue lugar de varios de sus más memorables recitales, siendo el espacio donde compartió el escenario con su par español Víctor Manuel en noviembre de 1995 y con Joaquín Sabina en octubre de 1996. El polideportivo de la PUCP también fue el lugar donde realizó su último concierto en el Perú, hecho como parte de su gira “Esencia”, el 9 abril de 2019.

Viejos amigos

Si bien el poeta César Calvo fue el más conocido amigo peruano de Pablo Milanés, estuvo lejos de ser el único y ya es bien conocida la historia de su primer encuentro con la cantautora peruana Chabuca Granda, a quien calificó como “una gloria de América”. Es notable que la admiración era mutua y César Calvo, muy amigo de ambos, le reveló a Milanés que la cantante de “La flor y la canela” tenía una foto de él sobre su piano

“La conocí en un lugar increíble”, indicó Milanés en una entrevista con El Comercio en 2019. “Yo estaba haciendo en una pequeña sala en México, en 1978, un recital. Cuando terminé, llegó una señora que me dijo: ‘Sabe que lo admiro mucho. Soy compositora. No sé si usted me conoce. Yo me llamo Chabuca Granda’. Entonces me arrodillé, le besé la mano y le dije: ‘Tú eres una gloria de América’.”

Esta relación se vio resaltada cuando Milanés se unió a otros músicos latinoamericanos como Juan Diego Flórez, Carlos Vives, Antonio Zambujo y Armando Manzanero para colaborar en el disco tributo “A Chabuca 2″ en la que cantó el tema “La torre de marfil”.

Entre las amistades de Pablo Milanés tampoco se puede olvidar a la cantautora peruana Tania Libertad, con quien lanzó el inolvidable sencillo “El primer amor”. En comunicación con este diario, la artista consideró al autor de “Yolanda” como “uno de los más grandes compositores en habla hispana de la música popular”, resaltando también su habilidad y pericia para la interpretación de sus temas. “Era un maestro en toda la extensión de la palabra”, acotó.

Tania Libertad reveló que conoció por primera vez a Pablo Milanés el año 1976, cuando viajó a un festival en Cuba que le permitió entrar en contacto con muchas de las figuras más representativas de la música de la isla. Esta relación de amistad continuó en la década de los 80, cuando Libertad se mudó a México, país donde tuvo oportunidad de tocar juntos en varias ocasiones, dándole origen a la idea de hacer un dueto para su disco “Trovadicción” (1987).

“No imaginábamos que esta canción iba a tener tanto éxito, sobre todo en Cuba, porque la juventud la adoptó y estuvo como un año en los primeros lugares de preferencias”, recordó la artista. “Estoy muy agradecida con él de que me haya dado esa canción y que además la haya cantado conmigo.”

La relación de confianza era tal, que en ocasiones Tania Libertad se encargaba de cuidar de las hijas de Pablo Milanés cuando el compositor visitaba México, señalando que tuvo la suerte de conocer desde chiquita a Haydée Milanés, ahora una reconocida cantante, quien todavía la llama “tía”.

“La última vez que cantamos juntos fue para un ‘streaming’ que yo hice aquí, el primero que se hizo cuando ya iban a cerrar todos los teatros por la pandemia en abril del 2020″, recordó. “Yo alcancé a hablar por teléfono con él y me mando un video, y yo sobre el video canté con él el tema ‘Para vivir’”.

“Hay muchas historias con mi querido Pablo, pues es muy difícil para mí estos momentos. Solamente recordarlo... creo que lo vamos a recordar siempre. Su obra seguirá hablando por él. Y muy, muy triste que nos haya dejado”, afirmó Libertad. “Se fue no solamente el gran maestro, no solamente el gran cantante, no solamente el gran compositor, sino también un amigo entrañable.”