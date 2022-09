“Después de estar tanto tiempo encerrado, estoy viviendo un renacer de todo, tengo ganas de comerme al mundo, de disfrutar, de valorar a mi familia, a mis amigos, pero sobre todo de valorarme a mí”. Luego de haber superado situaciones extremas y destructoras durante la pandemia, Pablo Ruiz vuelve a creer, a crear y a componer canciones para un nuevo disco. Protagoniza en Argentina la exitosa puesta en escena “Sex” e incursiona en la pantalla grande, en “Soy inocente”, la nueva propuesta cinematográfica de Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

“Durante la pandemia viví cosas intensas, no sabía que me daba miedo el encierro, de hecho tomé muchas decisiones importantes, me compré un terreno a una hora de Buenos Aires, en un lugar más abierto, para hacer mi casa porque estuve mucho tiempo encerrado. Tuve mis primeros ataques de pánico, venía de una vorágine de trabajo, haciendo giras por México, Perú, Chile y cuando llegué a Buenos Aires se cerró la frontera. También me pegó fuerte la muerte de mi madre, sentí pánico, miedo, absorbí mucho de eso”, comenta el artista argentino, quien logró superar el difícil momento que le tocó vivir con terapias psicológicas, holísticas y espirituales.

“Mi vida cambió completamente, ahora no como carne, medito, cambié, evolucioné, todo lo que pasó me sirvió de inspiración para escribir mi nuevo disco”, aclara.

“Nueva era” es la producción musical más personal del cantante argentino, cuenta con doce temas, todos de su autoría. Se estrenará en enero o febrero del próximo año. “Todas las canciones han sido compuestas por mí y junto a mi hermano, quien los últimos años se los pasó estudiando música, creamos este disco”, señala.

“El disco no solo habla de amor o desamor, también de toda la transformación que he sufrido por la pandemia, de lo que pasó cómo me fui para adentro, qué me sucedió. Además tiene un mensaje muy positivo”, añade.

La pantalla grande

A inicios de este año, el productor y exParchís Julián Zucchi le propuso a Pablo Ruiz formar parte de “Soy inocente”, su tercer largometraje. Esto, luego de ver al intérprete de éxitos musicales como “Malagueña” y “Oceano”, en la aclamada puesta en escena “Sex”, en Argentina.

“Mati Napp, que es coreógrafo de ‘Sex’, invitó a su hermano Julián Zucchi a ver la obra, y este quedó súper contento con mi participación, así que me propuso participar en su película, una comedia muy divertida. Será mi debut en la pantalla grande, con Yiddá somos los protagonistas. Seré un cantante llamado Pablo, seré yo mismo. Ha sido una experiencia maravillosa, me encantó, me voy feliz y agradecido”, sentencia.

Detrás de cámaras de las grabaciones del filme "Soy inocente". (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / ANTHONY NINO