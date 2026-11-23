Hay calles que solo sirven para llegar a otro lugar y otras que terminan dando nombre a un disco. Helper Brink, en la ciudad neerlandesa de Groningen, fue el primer domicilio de Paco Holguín después de dejar el Perú, y hoy es también el título del EP con el que el fundador de Emergency Blanket inaugura una etapa como solista, escrita y grabada a miles de kilómetros de la escena que lo vio crecer.

Para él, el trabajo es “una especie de catarsis existencial” vivida durante su proceso de migración. Groningen, cuenta, lo inspira desde que llegó, y el EP es también su manera de agradecerle. Allí escribió la gran mayoría de las canciones. Es un lugar donde se siente cómodo y lo suficientemente aislado para canalizar ideas y emociones, y desde donde asegura estar volviendo a sus raíces.

Paco Holguín asegura que la música es su "cable a tierra": desde muy pequeño supo que era algo especial en su vida y, según dice, una forma de ver el mundo.

Ese giro llega después de veinte años de rock. Emergency Blanket, la banda que formó y que fue su proyecto de vida, publicó su último disco en 2020, en plena pandemia. Luego grabaron algunos singles que nunca salieron. Holguín admite que ya no piensa mucho en el grupo, que para él está casi disuelto y que no mantiene contacto con sus integrantes. “La amistad está ahí, pero quizá la música ya no”, dice, convencido de que quedan los discos y de que eso no desaparecerá.

Lo que sí ha cambiado es su forma de trabajo. La música sigue siendo su cable a tierra, algo que alimenta su fe y le da fuerza, pero en una banda, explica, no se pueden tomar muchas decisiones por cuenta propia ni ser espontáneo, y se pierde algo de la relación personal con la música. Hoy disfruta trabajar solo, aunque reconoce que tardó en explorar ese lado.

"Helper Brink" es su segundo trabajo como solista. Holguín cuenta que en Groningen encontró el aislamiento y la comodidad necesarios para escribir la mayoría de las canciones.

En esa libertad pesó el productor Rutger Bandell, con quien trabajó por primera vez con un profesional extranjero, “con otro oído” y otras formas de producir. Holguín se considera afortunado de haberlo encontrado, pues le dio espacio para ser él mismo. Aunque es su segundo EP como solista, siente que con este por fin recuperó su esencia y su voz, y volvió a conectar con la música. Lo describe como “un soundtrack de mi presente”, muy personal y grabado con felicidad.

De ahí que vea esta etapa como un nuevo comienzo, un nuevo respiro. Ya no lo obsesiona ser “famoso” o “exitoso”, ni volverse viral, y asegura que puede seguir sacando discos sin una banda. Combatir el propio ego es necesario, dice, pero no está dispuesto a lidiar además con el de un colega. Compone y graba cuando quiere y como quiere, sin una dirección específica. “Me hace feliz y eso ya es ganar para mí”, concluye.