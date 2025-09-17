Paloma La Hoz, Giuliana Origgi y Alessandra Pinasco presentan Tres Reinas, un concierto que une amistad y música

Entre amigos, después de varias copas y largas conversaciones, siempre aparece la idea de armar un proyecto: una banda, una obra, un concierto. La mayoría de esas ocurrencias quedan suspendidas en la noche, como promesas que rara vez se cumplen. Con Paloma La Hoz, Giuliana Origgi y Alessandra Pinasco sucedió lo contrario. En un cumpleaños, entre risas, vino y canciones improvisadas, decidieron dar el salto. Así nació “3 Reinas“, un concierto donde cada una interpreta las canciones que siempre soñó cantar y que ahora comparten con el público.

Lo que en principio parecía un juego se transformó pronto en una propuesta trabajada con rigor y entusiasmo. Lejos de improvisar, las tres cantantes asumieron el reto de tomar esas canciones íntimas —las que acompañan la vida diaria, las que se cantan en soledad— y darles una nueva lectura en escena. El punto de partida fue claro: hacer un recuento de esos temas para devolverlos al público con un sello propio.

“Tomar una canción que te fascina, procesarla con tu cuerpo y darle tu propia versión. Es como estirar esa frase que amas y volverla tuya. Y hacerlo junto a personas con sensibilidad y estética parecidas es maravilloso”, menciona Paloma La Hoz

La fuerza del proyecto radica en la convivencia de tres universos distintos que se reconocen y se potencian. Cada una eligió con libertad las piezas que la representaban, y juntas construyeron un repertorio común que permite el diálogo de sus voces. El resultado no es una colección de versiones, sino un concierto que invita a redescubrir canciones conocidas desde perspectivas inesperadas.

Un homenaje a la inspiración

Uno de los aspectos más retadores de “3 Reinas” es la elección del repertorio: todas las canciones provienen de voces masculinas. Lo que en un inicio parecía una coincidencia terminó convirtiéndose en un gesto cargado de sentido: interpretarlas desde su propia mirada. En el setlist aparecen nombres tan disímiles como T-Rex, Nine Inch Nails o Morrissey, que adquieren una nueva piel en las voces de las cantantes.

“Para mí ha sido terapéutico. Aquí no existe la competitividad, sino respeto mutuo. Sé que estoy en un barco sólido, con dos artistas profesionales que se lo toman muy en serio, pero disfrutando a morir al mismo tiempo”, sostiene Alessandra Pinasco. Su compañera Giuliana Origgi coincide: “Hay un nivel de confianza y amor absoluto. Es como estar en un escenario sostenida de la mano”.

La interpretación de estos temas se potencia gracias a la diferencia de estilos. Con registros vocales y trayectorias diversas, las tres artistas generan versiones inesperadas que conmueven y sorprenden. A ello se suma la complicidad de músicos invitados como Federico La Hoz (hermano de Paloma La Hoz), Nato Ankalli y Henry Gates, quienes completan el engranaje sonoro del espectáculo.

El resultado es también una declaración artística: la música no pertenece a un solo género ni a una única voz, sino que puede reinventarse y volver a cobrar vida en el presente. Al mismo tiempo, “3 Reinas” funciona como un recordatorio de todos esos proyectos que nacen entre amigos y quedan inconclusos: cuando se asume la osadía de llevarlos a la realidad, pueden convertirse en experiencias colectivas capaces de trascender la anécdota y transformarse en un verdadero acto creativo.