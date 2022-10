Pamela Cortés tiene gratos recuerdos del Perú. Aunque ya han pasado dos décadas desde que vivió una temporada en nuestro país para grabar la telenovela “Bésame tonto” con Gianella Neyra y Segundo Cernadas, la ecuatoriana todavía guarda agradecimiento por haber sido en este lugar que se le permitió cruzar las fronteras con su música.

Y es que en 2001 la balada “Dicen”, de su álbum “Con el alma”, se convirtió en uno de los temas más sonados de aquel año en nuestro país y su voz quedó grabada hasta el día de hoy en muchos de los fanáticos que ganó con ese tema.

“Yo amo al Perú, es un lugar hermoso. Además, tengo un gran amigo a quien quiero muchísimo, Gianmarco, con él cantamos hace poquito acá en Ecuador. Tengo los mejores recuerdos del Perú, fue el primer país que me abrió las puertas con la canción ‘Dicen’. Espero pronto volver”, dijo la artista hoy de 41 años en un diálogo con “El Comercio” en la antesala de los Premios Heat 2022 que se realizarán en la ciudad de Guayaquil.

Para la artista la posibilidad estar en este evento es también parte de un proceso de sanación por una reciente crisis personal que vivió: sufrió una trombosis venenosa que le paralizó las piernas y le hizo pensar que todo estaba perdido.

“Fue un proceso difícil, de alguna forma me despedí, pensé que me iba, pero lo maravilloso fue la fe de la gente, las oraciones, los mensajes que recibí... yo no tenía ni fe ni fortaleza y la gente me dio tanto amor, un amor que yo nunca supe que existía para mí y eso me está sanando y la música hoy y estar en los Heat es parte de mi terapia de sanar”, dijo Cortés, que continúa mirando al futuro con mucha música en su camino.

“Estoy trabajando en una nueva canción. Estamos haciendo la pre producción del video, porque lo grabamos la próxima semana, el próximo año vamos a tener mucha música”, adelantó la cantante que espera poder volver al Perú con ese nuevo material y su renovado amor por la vida.

Además… El evento El 20 de octubre en el Estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil se realizará el gran concierto de los Premios Heat 2022. Participarán artistas como Greeicy, Mike Bahía, Fanny Lu, entre otros. El ingreso es libre. El show se podrá ver también en vivo a través de HTV y en streaming por Losheat.tv.