Los Tres son cuatro. Álvaro Henríquez (voz y guitarra), Roberto “Titae” Lindl (bajo y contrabajo), Francisco Molina (batería) y Ángel Parra (guitarra) conforman la banda de rock chilena originaria del sur, Concepción, que vuelve para presentar su formación original después de más de dos décadas y, de la mano de Universal Music, para celebrar lanzamiento de “Moizefala”, el primer single de su nuevo álbum en vivo, “La Revuelta en Vivo”, grabado durante el histórico primer concierto en su ciudad de origen en abril del 2024 y que verá la luz durante el primer semestre de 2025.

El Comercio conversó con Pancho Molina, baterista la agrupación, quien repasó los años de carrera, comentó lo que significa este regresó y dio su diagnóstico de la situación de la música actual, las nuevas generaciones, la tecnología y cómo es que el rocanrol, por más de lo que digan algunos, sigue vivo.

- Ahora qué ha pasado tanto tiempo, ¿cómo ves ese camino recorrido de ustedes como banda?

Somos como dinosaurios (risas). Haber atravesado tantas décadas también nos hace haber sido testigos de la historia del rocanrol y de la música en esta parte del mundo. Aparecimos y crecimos en una época que no es la de ahora y nos damos cuenta de lo mucho que cambió todo: hay gente joven haciendo y escuchando música y es un privilegio saber que nosotros escribimos, en parte, esa historia en los 90. Esta vuelta de la banda tiene ese espíritu de encontrarnos con la gente que nos siguió desde los inicios y con sus hijos y los hijos de ellos. Hay gente nueva que escucha nuestra música y que nos hace decir que, más que nosotros, es el rock el que sigue vigente.

(Foto: Universal) / JAVI-EYZAGUIRRE

-Hay una generación bisagra, la millenial, que en cuestiones de música migró de lo analógico a lo digital , que creció con la costumbre del soporte como el cassette y el disco, para pasar a las descargas y a la música online ¿Cómo ves a la actual que ya no tiene vestigios de ello?

Es bastante interesante porque al mismo tiempo de que tienen más acceso a un sinfín de géneros musicales, ven al rock más como una fuente de inspiración de vida o de los quehaceres juveniles. La música siempre va a ser parte fundamental del crecimiento del ser humano y su etapa de descubrimiento del mundo. Por ejemplo, hemos tenido muchos shows donde las primeras filas estaban copadas por gente de 18 años o menos cantándose las canciones de “Los Tres”. Cuando hicimos esas canciones, esos niños o jóvenes no estaban ni siquiera en los mapas de sus padres o estos ni se habían conocido. La tecnología, sí algo bueno tiene, es volver atemporal los discos, los temas, y hacer que lleguen como si fueran algo nuevo para los jóvenes.

-El rock, además de ser un género, es una forma de vida, una actitud ante la misma vida ¿Cómo es el contexto de antes y el de hoy a nivel musical y social?

Hay algunas cosas que quedan sin resolver en Chile y en Latinoamérica en general. Hay gente de mi generación o de una anterior que todavía tienen historias que dan vueltas y no obtienen respuestas. A través de la música, vemos cómo se siguen hablando de ausencias, de presente, de injusticias y de amores. El catálogo que se generó en los 80s y 90s lo prueba: tienes a Los Fabulosos Cadillacs o Charly García, en Argentina; a Los Prisioneros acá en Chile. Todavía hay cosas pendientes, aunque quizá ya el momento de temas contingentes y políticos no resuene tanto en un sólo discurso, pero existen varios que se expandan, por ejemplo, en las redes. El mensaje de ciertas letras también resuena diferente, aunque la condición contestataria y diferente del rocanrol está presente.

“Hoy hay mucha más información, pero dura mucho menos también” Pancho Molina | Baterista de Los Tres

-¿Te parece que ese rol del rock a finales del siglo pasado lo ha adoptado el movimiento urbano después de un par de décadas de evolución? Al inicio se hablaba sólo de fiesta y diversión, hoy se tocan temas como la desigualdad y la consciencia de clase

Me queda la duda sí es que el movimiento urbano, a excepciones como Dr. Dre o Kendrick Lamar o el mismo Residente en Latinoamérica, pueda marcar una pauta de lo que va a perdurar durante los años. Hay música actual que tiene muy buen trasfondo y contenido, como el mismo Bad Bunny, pero sólo el tiempo dirá si ciertas propuestas logran soportar el paso de las generaciones. El rocanrol, en ese sentido y también por ser más viejo, tiene un catálogo más amplio de clásicos que van a permanecer con un mensaje y van a hacer sentido a la región. Ojo, es una apuesta mía, es un argumento mío. Esto no quiere decir que esté en desmedro de un género u otro. Para nada. Yo dejé de tocar con Los Tres cuando tenía 33 años. Empecé a los 20. El pico de la formación original, estuve allí. Todos los años 90, la región estaba aún conectada por la movida rockera. Nosotros fuimos a Colombia, a Argentina, a Perú. En Perú tenían a Pedro Suárez Vértiz, por ejemplo. Nos juntábamos en festivales o en tocadas en países vecinos y eso es algo de lo que no se habla tanto. Era intenso, en el buen sentido, y había un buen intercambio de inquietudes.

- Ahora vienen haciendo conciertos en estadios grandes con “La Revuelta en Vivo”. ¿Cómo presentarlo ahora un material a diferencia de cuando lanzaban discos en los 90? ¿Cuál es la atención que se tiene que captar?

Llevamos un año en “La Revuelta de Los Tres”. Han sido 25 años sin la formación original de “Los Tres”. Está la posibilidad de que todavía, para la gente más joven, puedan verla y tener de primera mano la información de cómo suena la banda y cómo suenan todos esos hits que se escuchan en los colegios, en los almuerzos familiares, en las reuniones, pero que no habían podido oírse en vivo siendo ejecutados por los miembros originales.

- Moizefala se está presentando como el primer sencillo de está Revuelta en vivo ¿Por qué lo eligieron?

Moizefala es un tema que grabamos y no tocamos mucho. yo creo que lo tocamos muy poco durante los 90s. Finalmente se descartó de las presentaciones. Mientras yo estuve ausente empezó a tomar fuerza: en muchos lados me decían que era el tema favorito de Los Tres, además de La torre de Babel y otros más, y me empezó a llamar la atención. Ahora que lo hemos tocado en los estadios, es increíble la vibra de la gente. Creo que lo escogimos, también, para hacerle justicia. Y porque es un tema que nunca estuvo al frente y ahora el público lo pide como pocos.

- Ahora se viene una etapa nueva con Universal. Música nueva y una propuesta muy actual ¿Después de tantos años, qué los motiva? ¿Cuáles son sus inquietudes hoy?

Lo que nos motiva hoy, aunque parezca un cliché, es simplemente la música. Nosotros somos una banda análoga: nos criamos tocando la guitarra uno al frente del otro y eso es lo que honramos cada vez. Si fuera por el negocio, no nos hubiésemos ni juntado (risas). También nos motiva pasarle la antorcha a una nueva generación no sólo de músicos sino también de público. Ellos son la razón de que todo esto tenga sentido. Queremos honrar todo eso con una nueva manera de trabajar en lo que más nos mueve.

El grupo colombiano se alista para presentar su cuarto disco y conversaron en exclusiva desde Bogotá con El Comercio sobre su nueva etapa.