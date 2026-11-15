A pocas horas de la presentación del Grupo 5 en la Base Aérea Las Palmas (Surco) tras la misa de despedida que oficiará el papa León XIV ante más de un millón de fieles en la clausura de su visita apostólica al Perú, el cantante Christian Yaipén sostuvo que versionar temas religiosos al género de cumbia fue “un reto importante”.

En declaraciones brindadas a Latina Noticias durante las pruebas de sonido en el recinto, este domingo 15, el vocalista y líder de la orquesta norteña explicó que como grupo dedicaron varios días de trabajo para realizar los arreglos musicales junto a sus hermanos Andy y Elmer Yaipén, además de todos los integrantes de la orquesta.

“Ha sido un reto importante para nosotros hacer la transformación, la adaptación a cumbia y lo hemos gozado mucho, creo que el público abajo también, en la prueba de sonido, ha gozado mucho”, señaló Yaipén.

El intérprete precisó que el principal objetivo durante la producción fue mantener la esencia de las composiciones litúrgicas pese al cambio de género musical.

“Hemos escuchado estas canciones que muchos las asocian en las misas, en estos momentos tan íntimos, ahora convertidos en un género como también lo es la cumbia”, indicó, agregando que buscaron que las piezas no pierdan su mensaje original, aunque el ritmo invite al baile.

Grupo 5 participará en la despedida del papa León XIV, el 16 de noviembre, tras la misa que oficiará el pontífice en la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Grupo 5)

¿Cómo será la participación del Grupo 5?

La jornada musical se dividirá en dos momentos principales durante este lunes 16 de noviembre. Durante el desarrollo de la Santa Misa, programada para las 10:30 a. m., el Coro Interdiocesano se encargará del acompañamiento litúrgico, agrupación que anteriormente participó en la vigilia juvenil realizada en el Estadio Nacional.

Al finalizar la eucaristía, en la que los asistentes estarán acompañados por la imagen del Señor de los Milagros, el Grupo 5 subirá al escenario para ofrecer el cierre musical de despedida con las adaptaciones preparadas para la ocasión.