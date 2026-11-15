El papa León XIV celebrará su misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas (Surco) este lunes 16 de noviembre de 2026 a las 10:30 a. m. | Foto: Archivo EC / Composición EC
El papa León XIV celebrará su misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas (Surco) este lunes 16 de noviembre de 2026 a las 10:30 a. m. | Foto: Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

A pocas horas de la presentación del Grupo 5 en la Base Aérea Las Palmas (Surco) tras la misa de despedida que oficiará el papa León XIV ante más de un millón de fieles en la clausura de su visita apostólica al Perú, el cantante Christian Yaipén sostuvo que versionar temas religiosos al género de cumbia fue “un reto importante”.

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