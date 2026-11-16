La cumbia peruana también se hizo presente en la multitudinaria despedida del papa León XIV. Grupo 5 fue parte de la jornada celebrada en la Base Aérea Las Palmas, donde más de un millón de personas se congregaron para participar de la última actividad pública del Sumo Pontífice en territorio nacional.

La agrupación de Monsefú, liderada por Christian Yaipén, tuvo a su cargo el cierre musical de este encuentro de fe y sorprendió a los fieles con canciones religiosas adaptadas al ritmo de la cumbia.

Entre los temas estuvieron “Vienen con alegría”, “Juntos como hermanos” y “Alabaré a mi señor”, melodías conocidas por los asistentes a la Base Aérea Las Palmas.

El Grupo 5 se presentó en la Base Aérea Las Palmas, frente a más de 1 millón de personas. (Foto: TV Perú)

Antes de la presentación, Christian Yaipén expresó su emoción por recibir esta invitación y reconoció que se trataba de una experiencia difícil de describir. “Estábamos muy emocionados, muy contentos. Imagínate, estar en la misma misa de despedida del Papa es algo que no tiene descripción”, comentó en una entrevista con Latina.

El cantante también destacó el significado espiritual y familiar de este compromiso, al recordar a su padre, Elmer Yaipén, fundador de la agrupación.

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“Nosotros aquí estamos con mucha fe para honrarlo y yo sé que mi papá debe estar muy feliz de ver a su Grupo 5 tocándole al papa León XIV”, manifestó Christian, rescatando la importancia que ha tenido esta presentación para el Grupo 5.

🇵🇪 El Grupo 5 sube al escenario tras la masiva misa de despedida del Papa León XIV en Lima. https://t.co/YW5fMFwMAq — Carla ❁ (@shannonlada) November 16, 2026

De esta manera, la cumbia se sumó a las celebraciones musicales que acompañaron la visita apostólica del papa León XIV al Perú, que este lunes 16 de noviembre partió de regreso a Roma tras recorrer Uruguay, Argentina y diversas ciudades del país.