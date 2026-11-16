El Grupo 5 se presentó en la Base Aérea Las Palmas, frente a más de 1 millón de personas. (Foto: TV Perú)
El Grupo 5 se presentó en la Base Aérea Las Palmas, frente a más de 1 millón de personas. (Foto: TV Perú)
Por Redacción EC

La cumbia peruana también se hizo presente en la multitudinaria despedida del papa León XIV. Grupo 5 fue parte de la jornada celebrada en la Base Aérea Las Palmas, donde más de un millón de personas se congregaron para participar de la última actividad pública del Sumo Pontífice en territorio nacional.

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