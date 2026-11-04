El papa León XIV realizará del 6 al 16 de noviembre su primera gira a América Latina, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú | (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV realizará del 6 al 16 de noviembre su primera gira a América Latina, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú | (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Redacción EC

Las cantantes peruanas Susana Baca, Lita Pezo y Tania Libertad se presentarán ante el papa León XIV durante la visita apostólica que el pontífice realizará a Perú entre el 11 y el 16 de noviembre, como parte de su primera gira por América Latina que también incluye a Uruguay y Argentina.

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