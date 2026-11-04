Las cantantes peruanas Susana Baca, Lita Pezo y Tania Libertad se presentarán ante el papa León XIV durante la visita apostólica que el pontífice realizará a Perú entre el 11 y el 16 de noviembre, como parte de su primera gira por América Latina que también incluye a Uruguay y Argentina.

Se detallan la ruta y las medidas de seguridad para el recorrido del papa León XIV por el Callao y Lima. El trayecto contempla avenidas principales, la Costa Verde y el desplazamiento hacia la Base Aérea Las Palmas, donde celebrará una misa ante cientos de miles de fieles. Luego, el pontífice retornará al Callao y cumplirá su última actividad en el Perú antes de partir a Roma.

Susana Baca actuará en la capital

Respecto a su participación en Lima, cuya fecha se desconoce, Baca expresó su emoción a través de sus redes sociales al señalar que el Perú es un lugar que el pontífice conoce en sus esencias y lleva adentro, hasta la raíz.

“Yo quisiera que mi canto ese día tenga las esencias y la fuerza para transmitirle todo lo que las mujeres y los hombres de nuestra tierra quisieran decir. Voy a salir a cantar con mi corazón elevado a Dios”, afirmó la artista afroperuana, quien agregó que el sentido general hacia el papa es que ore por un Perú que necesita reconciliación.

Lita Pezo cantará en la Amazonía

En el caso de Pucallpa, Lita explicó que su convocatoria se concretó tras una invitación directa de una autoridad del Vicariato Apostólico de la zona.

La cantante iquiteña indicó que la fe ha sido parte de su camino, al haber iniciado su trayectoria cantando en la iglesia, por lo que esta presentación representa una gran bendición para ella y su familia.

Lita cantará en la misa programada en la ciudad amazónica de Pucallpa para el domingo 15 de noviembre.

Tania Libertad participará en la clausura en Zaña

En tanto, Tania Libertad participará en la ceremonia de clausura del año jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, en la localidad norteña de Zaña (Chiclayo).

La cantante sostuvo que ella misma tomó la iniciativa de proponer su participación para interpretar el Ave María de Schubert en Zaña, su localidad natal.

La peruana cantará para el papa León en su regreso al Perú

Libertad aclaró que no busca saludar al pontífice en persona, pero precisó que, de darse la oportunidad, le daría las gracias por haber escogido al Perú como su nacionalidad, condición que el líder de la Iglesia Católica comparte con la estadounidense tras haber ejercido más de 20 años de vida pastoral en el territorio peruano.

A las cantantes, se le suma el cumbiambero Donnie Yaipén, el trío criollo Los Ardiles, La Banda de CONADIS, el Coro Nacional de Niños y más artistas.

*Con información de EFE

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