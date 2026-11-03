La cantante peruana Susana Baca anunció que cantará durante la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. La artista adelantó que interpretará un poema junto al músico Francisco Haya de la Torre, en el piano, durante una actividad en la Plaza de Armas de Lima.

La intérprete, tres veces ganadora de los Premios Grammy Latinos, contó que aceptó de inmediato la invitación del Arzobispado de Lima. “Casi me desmayo” , recordó al referirse a la reacción que tuvo cuando recibió la propuesta.

Baca, de 82 años, señaló que viene trabajando en los preparativos para que la presentación se desarrolle correctamente. Aunque evitó revelar el contenido de su interpretación, indicó que será una sorpresa para el pontífice y los asistentes.

“Voy a cantar un poema con mi compañero músico Francisco Haya de la Torre en el piano”, adelantó la compositora e investigadora musical en declaraciones a Latina Noticias. Asimismo, expresó su deseo de que el papa no se emocione hasta las lágrimas durante su presentación. “No quiero que el papa llore, porque siempre que canto la gente llora” , comentó.

La también exministra de Cultura manifestó que no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Robert Prevost, pero señaló que sus conocidos de Chiclayo lo recuerdan con mucho cariño.

Además, se refirió a la encíclica Magnifica Humanitas del pontífice y destacó los mensajes que, según indicó, recoge sobre la cercanía con las personas humildes y la justicia para los pobres.

Cabe mencionar que Susana Baca no será la única artista peruana que participará en los homenajes musicales al papa León XIV. Tania Libertad ofrecerá una presentación en Zaña, en la región Lambayeque, mientras que la cantante Lita Pezo estará a cargo de la interpretación en Pucallpa, región Ucayali.

Agenda del papa León XIV en el Perú

De acuerdo al itinerario oficial, el papa León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y, al día siguiente, participará en un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional.

Asimismo, el lunes 16 de noviembre celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, a las 10:30 a. m. De acuerdo con información difundida por la organización de la visita, las entradas para esta celebración serán gratuitas y digitales. El registro para el público general está previsto del 5 al 8 de noviembre, y cada cuenta podrá gestionar hasta ocho boletos.

La visita del papa León XIV también contempla actividades en Chiclayo, Cusco y Pucallpa, como parte de su recorrido por el país.

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