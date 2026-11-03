Susana Baca prepara una sorpresa musical para el papa León XIV. (Foto: Andina)
Susana Baca prepara una sorpresa musical para el papa León XIV. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La cantante peruana Susana Baca anunció que cantará durante la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. La artista adelantó que interpretará un poema junto al músico Francisco Haya de la Torre, en el piano, durante una actividad en la Plaza de Armas de Lima.

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