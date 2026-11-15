Tania Libertad participó en las actividades que el papa León XIV encabezó en el distrito de Zaña, en Lambayeque, por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. La cantante interpretó el “Ave María”, de Franz Schubert, durante un encuentro de oración realizado el sábado 14 de noviembre.

La presentación formó parte de la agenda religiosa del Sumo Pontífice y reunió a fieles de Lambayeque y otras regiones del país, como parte del cierre del Año Jubilar dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo.

Para la artista, el momento tuvo un significado especial, pues nació en Zaña y reside en México desde hace 46 años. El regreso a su ciudad natal se produjo especialmente para participar en las actividades por la visita del papa León XIV al Perú.

Libertad explicó que eligió el “Ave María”, de Franz Schubert, debido al carácter religioso del encuentro. Según indicó, el Santo Padre no tenía previsto celebrar una misa completa en Zaña por las actividades programadas para esa jornada.

En declaraciones a RPP, la cantante contó que recibió la invitación de manera inesperada y consideró su participación una oportunidad para volver a su tierra y ofrecer una interpretación musical al papa y a los habitantes de Zaña.

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“Para mí es una maravilla poder regresar a mi tierra, a Zaña, para poder cantar este Ave María de Schubert, que se lo quiero ofrecer con mucha admiración y con mucho amor a mi tierra y al Papa”, dijo al citado medio.

Asimismo, explicó que su acercamiento con los organizadores surgió tras participar en una actividad benéfica en apoyo a la Curia de Chiclayo, donde conoció a sacerdotes de la diócesis. Posteriormente, tras la elección de Robert Prevost como papa, consultó sobre la posibilidad de saludarlo durante su visita al Perú.

Papa León XIV en Zaña. (Foto: ALONSO CHERO/ EC)

La agenda dl papa León XIV en Lambayeque también incluyó actividades en la Catedral de Santa María de Chiclayo, donde coronó a la Virgen Inmaculada, y en Santa Cruz de Succhubamba, donde presidió una misa, rindió homenaje al Señor del Costado y recorrió las calles a bordo del papamóvil.