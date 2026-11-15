Tania Libertad cantó ante el papa León XIV durante la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. (Foto: Instagram / @tanialibertad01)
Tania Libertad cantó ante el papa León XIV durante la conmemoración de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. (Foto: Instagram / @tanialibertad01)
Por Redacción EC

Tania Libertad participó en las actividades que el papa León XIV encabezó en el distrito de Zaña, en Lambayeque, por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. La cantante interpretó el “Ave María”, de Franz Schubert, durante un encuentro de oración realizado el sábado 14 de noviembre.

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