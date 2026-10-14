El nuevo tema, disponible en YouTube, Spotify y más de 20 plataformas digitales | Foto: EFE
El nuevo tema, disponible en YouTube, Spotify y más de 20 plataformas digitales | Foto: EFE
Por Redacción EC

El compositor limeño Coco Llaque presentó el vals norteño “Quien vuelve trae esperanza”, una composición musical dedicada al Papa León XIV exactamente a un mes de su llegada al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.