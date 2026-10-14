El compositor limeño Coco Llaque presentó el vals norteño “Quien vuelve trae esperanza”, una composición musical dedicada al Papa León XIV exactamente a un mes de su llegada al Perú, programada del 11 al 17 de noviembre.

El nuevo tema musical marca el cierre de una trilogía criolla dedicada al pontífice en ritmos de la costa norte peruana, la cual se completa junto al tondero “De Chiclayo al Vaticano” y la marinera norteña “A Imagen y Semejanza”. Los temas están disponibles en YouTube, Spotify y más de 20 plataformas digitales.

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La interpretación de “Quien vuelve trae esperanza” estuvo a cargo del cuarteto Criollas, conformado por Sonia Valderrama, María del Carmen Padilla, Mariella Fonseca y Verna Blue, mientras que la guitarra y los arreglos musicales fueron realizados por Carlos Cóndor.

Asimismo, la letra aborda el retorno del Santo Padre a la tierra donde desarrolló parte de su labor e historia pastoral.

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Las canciones previas de esta serie obtuvieron reconocimientos oficiales e institucionales antes de este lanzamiento. Por ejemplo, el tondero “De Chiclayo al Vaticano” sirvió como marco musical de fondo para dos documentales elaborados por Vatican News sobre la trayectoria de Robert Prevost.

Por su parte, la marinera norteña “A Imagen y Semejanza” se ubicó como finalista en el Concurso Nacional “León de la Esperanza”, certamen promovido por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Ministerio de Cultura.

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