La artista integró el elenco musical durante la histórica misa del Papa en la Amazonía. | Foto: Captura de YouTube (TV Perú)
La artista integró el elenco musical durante la histórica misa del Papa en la Amazonía. | Foto: Captura de YouTube (TV Perú)
Por Redacción EC

La cantante peruana Lita Pezo participó este domingo 15 de noviembre en la histórica misa que el papa León XIV dio en Pucallpa, convirtiéndose en parte de la primera eucaristía celebrada por un Santo Padre en la Amazonía, donde integró el elenco musical encargado de ambientar los 14 temas para la Santa Misa realizada en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, junto al Coro Vicarial.

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