La cantante peruana Lita Pezo participó este domingo 15 de noviembre en la histórica misa que el papa León XIV dio en Pucallpa, convirtiéndose en parte de la primera eucaristía celebrada por un Santo Padre en la Amazonía, donde integró el elenco musical encargado de ambientar los 14 temas para la Santa Misa realizada en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita, junto al Coro Vicarial.

Vestida con un traje blanco, la intérprete asumió la voz principal del encuentro durante las alabanzas, interpretando temas ya conocidos como ‘Pescador de Hombres’, cuyo coro tiene la famosa frase “Señor, me has mirado a los ojos”, entre otras canciones litúrgicas.

Lita Pezo junto al Coro Vicarial de Pucallpa formaron parte del marco musical de la misa del papa León XIV | Foto: Captura de TV Perú

¿Cómo llegó Lita Pezo a cantar ante el papa León XIV?

Hace algunas semanas, la intérprete, que se hizo famosa tras su imitación de Isabel Pantoja en el programa ‘Yo Soy’, había anunciado con emoción que el Vicariato Apostólico de Pucallpa la había invitado para esta jornada, una oportunidad que surgió de manera inesperada luego de que una autoridad del vicariato apostólico asistiera a uno de sus conciertos en Ucayali, según contó en declaraciones a Latina Noticias.

Asimismo, la cantante iquiteña indicó que la fe ha sido parte de su camino al haber iniciado su trayectoria cantando en la iglesia, por lo que esta presentación representa una gran bendición para ella y su familia.

Así fue la histórica visita del papa León XIV en Pucallpa

Este 15 de noviembre de 2026, el Sumo Pontífice visitó Pucallpa, donde primero se reunió en el Malecón Puerto Callao con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, entre ellos la comunidad shipibo-konibo.

El papa Papa León XIV junto a representantes de las naciones shipibo-konibo | Foto: Archivo EC

Allí denunció la devastación ambiental, la explotación humana, los abusos contra mujeres y niñas, y el abandono institucional en salud y educación, para posteriormente oficiar una histórica y masiva Santa Misa ante miles de fieles en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

El Papa León XIV recibe regalos del obispo de Pucallpa, Augusto Martín Quijano, durante la misa celebrada en el Complejo Deportivo Regional Ucayali en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. (Foto por MARTIN BERNETTI / AFP)

Tras concluir la Santa Misa en La Videnita, el papa León XIV se trasladó al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo para tomar el avión papal rumbo a Lima, ciudad donde oficiará su última misa en la base aérea Las Palmas este 16 de noviembre antes de regresar al Vaticano.