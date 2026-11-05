La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú regresará a Chiclayo después de 86 años para participar en una de las actividades centrales de la visita apostólica del papa León XIV al país. La agrupación musical acompañará la misa multitudinaria que el pontífice presidirá el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque.

El retorno de la orquesta a esta ciudad representa un acontecimiento especial en su trayectoria, pues no se presentaba en la región desde hace más de ocho décadas. La actividad se realizará como parte del recorrido que el papa León XIV cumplirá en el Perú del 11 al 16 de noviembre, según informó el Ministerio de Cultura.

La presentación contará con la participación de artistas locales y un coro polifónico integrado por más de 600 voces. Los integrantes llegarán desde Chiclayo, Piura, Trujillo, Cajamarca y Lima, y se unirán a los músicos de la agrupación nacional para interpretar el repertorio litúrgico durante la celebración eucarística.

La misa se desarrollará en la explanada ubicada frente a las Pampas de Pimentel, un espacio que recibirá a numerosos fieles durante la jornada. La participación de la orquesta y el coro será una de las presentaciones más esperadas.

Cabe destacar que la presencia del papa León XIV en Chiclayo tiene un significado especial, debido a que el pontífice desarrolló allí parte de su labor pastoral antes de asumir el máximo cargo de la Iglesia católica.

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La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú es el elenco sinfónico oficial del Estado y mantiene una programación regular en Lima, con presentaciones en el Gran Teatro Nacional.

En diciembre pasado celebró su 86 aniversario con un concierto especial, una trayectoria que ahora tendrá un nuevo capítulo con su esperado retorno a Chiclayo.