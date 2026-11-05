Orquesta Sinfónica Nacional del Perú regresará a la capital de Lambayeque después de 86 años para participar en la misa que celebrará el papa León XIV el próximo 13 de noviembre. (Foto: Difusión)
Orquesta Sinfónica Nacional del Perú regresará a la capital de Lambayeque después de 86 años para participar en la misa que celebrará el papa León XIV el próximo 13 de noviembre. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú regresará a Chiclayo después de 86 años para participar en una de las actividades centrales de la visita apostólica del papa León XIV al país. La agrupación musical acompañará la misa multitudinaria que el pontífice presidirá el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en la región Lambayeque.

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