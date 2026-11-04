Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA
Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA
Por Redacción EC

El papa León XIV recibió este miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano al cantautor estadounidense Bob Dylan, quien se encuentra en Italia como parte de su gira europea. El encuentro reunió al pontífice y al ganador del Premio Nobel de Literatura, de 85 años, en una audiencia de la que se difundieron algunas fotografías.

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