El papa León XIV recibió este miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano al cantautor estadounidense Bob Dylan, quien se encuentra en Italia como parte de su gira europea. El encuentro reunió al pontífice y al ganador del Premio Nobel de Literatura, de 85 años, en una audiencia de la que se difundieron algunas fotografías.

En las imágenes compartidas por la oficina de prensa vaticana se observa al músico vestido completamente de negro, con guantes y una capucha que cubría su cabeza. Ambos aparecen sentados frente a una mesa en la biblioteca apostólica, mientras el papa sonríe durante la reunión.

Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA

La canción de Bob Dylan que León XIV citó para hablar sobre el desarme nuclear

La reunión también puso de manifiesto el conocimiento que León XIV tiene de la obra del músico estadounidense. En julio pasado, el pontífice citó una de sus canciones en el prólogo del libro Disarmata e disarmante. La pace è un dono (Desarmada y desarmante. La paz es un don).

Se trata de “Go Away You Bomb”, una canción escrita por Dylan en 1963, durante la Guerra Fría, que permaneció inédita durante medio siglo. León XIV recurrió a uno de sus versos para advertir sobre los riesgos del rearme y el uso armamentístico de la energía nuclear.

La frase citada fue: “I hate you cause yer man made and man owned an’ man handled” (Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula).

Bob Dylan no es el primer ícono de la música estadounidense que se reúne con León XIV. En julio pasado, el papa también recibió a Patti Smith, cantante y compositora que recientemente fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

El encuentro con Dylan representa, además, una nueva ocasión en la que el artista comparte un momento con un pontífice. En 1997, el músico actuó ante Juan Pablo II y cientos de miles de jóvenes durante un congreso eucarístico celebrado en la ciudad italiana de Bolonia.

Una fotografía facilitada por Vatican Media muestra al Papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, el 4 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA

Bob Dylan continúa su gira europea con conciertos en Italia

El cantautor regresó a Italia como parte de su gira europea. Su agenda contempla una presentación este jueves en Roma y otra el sábado en Bolonia.

De esta manera, su visita al Vaticano se suma a su recorrido por el país, donde volverá a encontrarse con el público italiano a través de sus canciones más reconocidas.

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