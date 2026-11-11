Susana Baca realizará presentación especial ante el papa León XIV durante su primera jornada en Perú. (Foto: Redes sociales)
Susana Baca realizará presentación especial ante el papa León XIV durante su primera jornada en Perú. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

La cantautora peruana Susana Baca ofrecerá una presentación musical ante el papa León XIV durante la ceremonia de bienvenida que se realizará este miércoles 11 de noviembre en Palacio de Gobierno. Como parte de los preparativos, la artista realizó una prueba de sonido junto al pianista Francisco Haya de la Torre, con quien ensayó hasta pasada la medianoche del martes.

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