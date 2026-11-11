La cantautora peruana Susana Baca ofrecerá una presentación musical ante el papa León XIV durante la ceremonia de bienvenida que se realizará este miércoles 11 de noviembre en Palacio de Gobierno. Como parte de los preparativos, la artista realizó una prueba de sonido junto al pianista Francisco Haya de la Torre, con quien ensayó hasta pasada la medianoche del martes.

La tres veces ganadora del Latin Grammy llegó a la sede del Ejecutivo el martes 10 de noviembre por la noche para revisar los detalles técnicos de su participación. Un equipo de RPP registró parte de los ensayos, que comenzaron alrededor de las 7 p. m. y se prolongaron durante varias horas.

Según lo previsto, Baca interpretará un poema musicalizado durante la recepción oficial del pontífice, programada para las 6:15 p. m. en Palacio de Gobierno. La presentación formará parte de las actividades protocolares que cumplirá León XIV tras su llegada a Lima y antes de reunirse con la presidenta Keiko Fujimori.

La participación de la artista fue anunciada días antes a través de sus redes sociales, donde expresó su agradecimiento por la invitación y destacó el vínculo del pontífice con el Perú, país donde vivió durante varios años antes de ser elegido como jefe de la Iglesia católica.

“Soy una mujer afortunada. Mi camino de hoy tiene luces, paz y alegría. Me han pedido que le cante al papa cuando visite nuestro Perú , un país que él conoce en sus esencias más que muchos”, escribió la intérprete.

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En la misma publicación, Baca señaló que León XIV lleva al país “hasta la raíz”. La artista, sin embargo, no adelantó el nombre del poema musicalizado que presentará durante la ceremonia.

La visita apostólica del papa León XIV se desarrollará del 11 al 16 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. El recorrido contempla ciudades vinculadas con su trayectoria pastoral en el Perú, antes de su elección como pontífice.

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