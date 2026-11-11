Doce cantantes del Coro Arequipa viajarán hasta Chiclayo para integrarse al elenco de cerca de 500 personas, procedentes de varias regiones del Perú y Ecuador, que acompañará la misa del papa León XIV en Pampas de Pimentel.

La preparación para esta celebración comenzó hace aproximadamente tres meses, periodo en el que los músicos ensayaron las canciones que formarán parte del repertorio.

Luis Enrique Valencia Paiva, presidente del grupo, indicó a la Agencia Andina que esta delegación se incorporará al ensayo general previsto para el jueves 12 de noviembre.

El papa León XIV llega al Perú y comienza una esperada jornada espiritual. Desde el Callao, el Santo Padre se trasladará en un vehículo cerrado por diversas avenidas hasta el centro cívico de Lima, donde abordará el papamóvil.

Entre los temas que prepararon figuran “Pescador de hombres”, “Pueblo de Reyes” y “Bendito seas, Señor”, además del himno oficial dedicado al pontífice, titulado “León, hermano del camino”.

Los ensayos se desarrollaron en Arequipa gracias al apoyo de la iglesia de la Compañía de Jesús y el colegio Santa María, que facilitaron sus instalaciones para las prácticas musicales.

Así llegó el Coro Arequipa a la misa de Chiclayo

La agrupación fue seleccionada tras participar en una convocatoria abierta del coro de la Diócesis de Chiclayo y superar una audición que finalmente se realizó de manera virtual.

Tras pasar la selección, consiguieron ensayar en Arequipa, pues sus integrantes, cuyas edades están entre los 30 y 55 años, saben leer partituras e interpretar canciones con arreglos musicales, dijo Valencia Paiva.