Para su preparación musical, la agrupación contó con el apoyo de la iglesia La Compañía de Jesús y del colegio Santa María | Foto: EFE / Andina / Composición EC
Para su preparación musical, la agrupación contó con el apoyo de la iglesia La Compañía de Jesús y del colegio Santa María | Foto: EFE / Andina / Composición EC
Por Redacción EC

Doce cantantes del Coro Arequipa viajarán hasta Chiclayo para integrarse al elenco de cerca de 500 personas, procedentes de varias regiones del Perú y Ecuador, que acompañará la misa del papa León XIV en Pampas de Pimentel.

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