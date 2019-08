"Papá x 3": filme inspirado en la vida de su realizador contó con la participación de sus verdaderos hijos

"Papá x 3" es la película más personal del cineasta peruano Sandro Ventura. Está inspirada en una etapa trascendental de su vida, cuando siendo muy joven tuvo que asumir solo la crianza de sus tres hijos: Sandro, Macarena y Alaín.

"La película está basada en un hecho puntual: de convertirme en papá muy jovencito. A los 18 años tuve a Sandro, mi primer hijo, que en 'Papá x 3' se llama Rafa, luego vino Macarena (Bachi), después Alaín (Piero). Para el filme cambié los nombres, jugué un poco con mi memoria, mi hermana se llama Bachi y mi hermano, Piero", explica Ventura.

-¿Qué te llevó a plasmar esta parte de tu vida en la pantalla grande?

Mis amigos me decían que era un historia particular, que debía contarla, porque a los 18 años tuve a mi primer hijo y a los 21, ya era papá de tres. Tenía 26 cuando me separé y tuve que encargarme solo de los chicos. Usualmente es la mamá quien que se queda con los hijos, pero en este caso, fui yo. Me interesaba hablar del hecho de ser papá, del aprendizaje, de convertirte en una persona generosa; pues dejas de ser el centro de atención, de comprarte el polo o la casaca que te gustan, por cubrir las necesidades de tus hijos.

-Juan Carlos Rey de Castro es el actor que te interpreta. ¿Lo elegiste tú?

Hicimos un cásting bastante amplio. Ya tenía en la cabeza algunos nombres, pero decidí hacer cásting porque no quería dar un paso en falso, ya que se trataba de un personaje cercano a mí. El primero que vino fue Juan Carlos y apenas lo vi, dije: "él es"; sin embargo tuve que consultarlo con los otros directores, con la gente de Bing Bang, para que no sea una elección sesgada. Es un buen actor, además, somos igualitos, ja,ja,ja.

-¿Qué fue lo más difícil de asumir solo la crianza de tus tres hijos?

Recuerdo que siempre llegar a fin de mes era complicado, cuando llegaban las cuentas había un dolor de cabeza extremo. Y a medida que mis hijos iban creciendo, los gastos se incrementaban. Pagar tres colegios, alimentar a tres bocas, vestir a tres niños, no era fácil

Mia Owens, Diego Müller y Facundo Vásquez de Velasco. (Foto: difusión)

-¿Cómo se dio el cásting de los actores que interpretaron a tus hijos?

Del musical "Billy Elliot" salieron Mia Owens y Diego Müller. A Facundo Vásquez de Velasco lo vi en un comercial de Aldo Corzo, un jugador de fútbol. Apenas lo vi, dije: "es igualito a mi hijo".

Facundo Vásquez de Velasco en un comercial junto al futbolista Aldo Corzo. (Captura de pantalla)

-¿Qué representa"Papá x 3" en tu carrera?

Es la película más importante porque nunca había trabajado con niños. Se cuidó mucho el ambiente para que los chicos estén cómodos, nos convertimos en una familia durante casi 35 días y cuando culminaron las grabaciones, nos abrazamos, lloramos. Y estoy sorprendido con las reacciones de las personas que vieron la película, que se acercaron para agradecerme. Desde "Loco cielo de Abril" no me pasaba algo así.

-¿Tus hijos presenciaron las grabaciones, tuvieron algún tipo de participación?

La productora ejecutiva de Big Bang es Macarena, mi segunda hija. Ella ha estado en todas las grabaciones. Y mis hijos, Sandro y Alaín no estuvieron presentes porque viven en Toronto, Canada; pero se encargaron de la música, de todo el soundtrack de la película.



-¿Es la primera vez que trabajas con ellos?

Con Macarena he trabajado varias películas. Y mis hijos trabajaron el tema musical de "Poseídas", que era algo más melódico, de atmósfera, ambiente.

EL DATO

"Papá x 3" llegará a las salas de cine de nuestro país el próximo 12 de setiembre.