El esperado sexto álbum de estudio de Paramore, “This is why”, finalmente vio la luz vía Atlantic Records, según anunció el mismo grupo. Esta producción significa el primer lanzamiento de larga duración de la banda desde el 2018.

La canción que da título al álbum, logro posicionarse como #1 en el Alternative Radio y conseguir una alta votación como “Hottest Record Of The Year” por los oyentes de BBC Radio One en el Reino Unido.

Como parte de la promoción de su disco, Paramore interpretará el último sencillo “Running Out of Time” en el programa Jimmy Kimmel Live el próximo 14 de febrero, Día de San Valentín.

Con su reciente aparición como cabeceros de cartel del Bud Light Superbowl Music Festival en Arizona y su concierto de presentación del álbum en el Opry de Nashville este lunes, Paramore ahora se unirá a Taylor Swift en las primeras fechas de su Eras Tour en Glendale, Arizona, los días 17 y 18 de marzo.

En la primavera, Paramore empezará su gira mundial en apoyo de “This is Why”, que dará inicio el mes de marzo en Sudamérica, presentándose en Perú el próximo 2 de marzo en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Tras su paso por Perú, Paramore llegará a Chile, Argentina, Colombia y tendrá tres fechas en Brasil. Después, la banda regresará a Norteamérica para continuar con el desarrollo de su gira mundial.

Shakira se encuentra preocupada por el estado de su padre de 91 años, William Mebarak Chadid, que se encuentra delicado de salud y será intervenido quirúrgicamente este lunes en Barcelona. (Fuente: América TV)