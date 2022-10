Una oportunidad que está aprovechando al máximo. El bailarín peruano Patricio Quiñones forma parte del staff de bailarines del cantante puertorriqueño Daddy Yankee en su gira mundial “La Última Vuelta Tour”. En ese sentido, el ´Pato´ llegará a nuestro país para presentarse en el Estadio Nacional como parte de los dos conciertos que ofrecerá el ´rey del reguetón´ en Lima.

A través de Instagram, Quiñones anunció que será parte de los conciertos del ´Big Boss´ pactados para este martes 18 y miércoles 19 de octubre. “Así de feliz porque hoy llegamos a Perú, mi tierra hermosa! Somos la mejor hinchada y sé que también seremos el mejor público! Vamos a hacer vibrar el nacional estos dos shows! Como no te voy a querer!”, se lee en la publicación.

El ´Pato´ Quiñones también bailará en los dos conciertos de Daddy Yankee en Lima. (Foto: Instagram @pato_quinones)

En julio, el bailarín dio a conocer la noticia de su participación en “La Última Vuelta Tour” a través de sus redes sociales. “Que empiece la última vuelta. Bendecido y agradecido”, escribió en Instagram, acompañando la publicación con una fotografía suya usando una polera con el logo de la gira del reguetonero.

La última gira de Daddy Yankee inició el pasado 25 de julio en la ciudad de Denver, Colorado (Estados Unidos). En aquella fecha, Quiñones compartió una fotografía en el recinto junto al afiche de ´sold out´ del concierto.

“Here we go! (Aquí vamos!) Gracias por la oportunidad (…) Soñé con esto cuando empezaba, viajar y vivir de lo que me gusta. Costó pero estoy aquí bailando para el máximo líder DY!! Los sueños se cumplen si es que uno realmente lo quiere! Gracias Dios por la bendición! VAMOS A DARLE GASOLINA”, se lee en la descripción.

Patricio Quiñones se mostró emocionado en redes sociales tras confirmar que sería parte de "La Última Vuelta Tour" de Daddy Yankee. (Foto: Instagram @pato_quinones)

Patricio Quiñones no es nuevo en este tipo de eventos. El bailarín se estableció en Miami (Estados Unidos) para buscar nuevas oportunidades y es así que ha formado parte de los conciertos de otros grandes artistas de la industria musical como Farruko, Luis Fonsi, Nacho, Farina y Dalex.

También participó en videoclips como “Zona de Perreo” de Daddy Yankee, “Lo que un hombre debería saber” de Ha*Ash y “Muy Feliz Remix” de Nicky Jam.

Cabe recordar que el “Big Boss” del reguetón ofrecerá dos conciertos en Lima, los cuales están programados para este martes 18 y miércoles 19 de octubre. El lugar escogido para el evento es el Gran Estadio Nacional. Las entradas para ver a Daddy Yankee en nuestro país ya se encuentran agotadas.