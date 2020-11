Conforme a los criterios de Saber más

En la vida de Patricio Suárez Vértiz, la música cobró vital importancia el día que vio entrar por la puerta de su casa un piano que su padre le obsequió. Tenía 6 años. Y aunque finalmente se inclinó por tocar el bajo, media década después de aquel episodio, a iniciativa de su hermano, Pedro; el adolescente que le rehuía a los estudios se sumó a las filas de Arena Hash, una de las bandas más representativas y exitosas del rock nacional de los años 80 e inicios de los 90.

De aquella época, Patricio guarda imborrables recuerdos. Desde Miami, Estados Unidos, donde radica actualmente, el músico nos habla de sus inicios en los escenarios, de su vida afuera, de la millonaria propuesta que recibió Arena Hash para juntarse, de sus planes de montar en Perú un show en honor a la banda que conformó con Pedro, Christian Meier y Arturo Pomar Jr., y de su participación como presentador en la versión online del festival Rok An Pop, el próximo sábado 5 de diciembre.

“Me complace formar parte del Rok And Pop, un espectáculo de Move Concerts que me reencontrará con el público peruano después de 17 años. Será emocionante, estaré como conductor en este evento que reunirá a las bandas peruanas más importantes, como We The Lion, Temple Sour, Libido & Jeffry Fischman. Será un lujo compartir con ellos", destaca el músico nacional.

-¿Por qué esperar 17 años para reencontrarte con el público peruano?

Porque creo que nada tiene que ser forzado, que las cosas llegan solas, cuando realmente tienen que llegar. Gracias a Dios en Estados Unidos he llevado una carrera importante, me va bien, estoy satisfecho con lo que hago. Soy de las personas que aprovechan las oportunidades y esta vez los astros se alinearon.

-Disuelto Arena Hash, en 1993, inicias una carrera como solista con temas propios, como “Disco Bar”, que llegó a ser Canción del año, y “A la playa”, Canción del verano. Grabas dos discos y realizas giras, sin embargo a fines de los años 90 te mudas a Florida. ¿Por qué te fuiste del Perú?

Porque quise hacer carrera en Estados Unidos. Cuando llegué, en 2003, me dediqué al negocio de compra y venta de casas, luego a la música, que es lo que me gusta y para lo que vine. Tengo un álbum en inglés que saqué en 2008, buenísimo, no me puedo quejar, me ha ido muy bien. Mi música ha sonado en importantes cadenas americanas, he tocado en festivales con público extranjero y peruano, la gente acá no se olvida de Arena Hash.

-¿Alguna vez los ex Arena Hash se plantearon la posibilidad de un reencuentro, de volver a hacer un show juntos?

Una vez tres empresas: un banco, una cervecera y una conocida empresa de bebidas, se juntaron con el propósito de llevarnos nuevamente a los escenarios. Nos ofrecieron un millón de dólares para que hagamos tres conciertos en Perú. Fue en 2005. Pero no se concretó porque Christian y yo teníamos contrato de exclusividad, él en México o Miami, no estoy muy seguro, y yo con mi disquera. Por lo pronto te adelanto que estoy preparando con Arturo (Pomar Jr.) el espectáculo “La experiencia Arena Hash”, va a ser algo grande, en vivo, en Lima, a nivel estadio, para el próximo año.

-¿Pedro y Christian tendrán algún tipo de participación en el show?

Estamos viendo esa posibilidad, tenemos que reunirnos, conversar. Dentro de tres semanas -posiblemente- viaje a Perú después de 17 años.

-¿Cómo crees que será el reencuentro con tu hermano, Pedro?

Nosotros somos muy unidos, nunca hemos roto comunicación, menos ahora que las redes nos unen a la distancia. Obviamente vernos personalmente será más real y emotivo.

-¿Por qué se disolvió Arena Hash?

Porque Pedro quería hacer un disco como solista, Christian quería actuar..., y la verdad nos fue muy bien como solistas. Nos separó la distancia y el trabajo personal de cada uno. Generalmente, las bandas que se reúnen después de separarse es porque no les ha ido bien.

-Se separaron en el mejor momento de la banda.

Y de eso me enorgullezco. Nuestros temas como “Cuando la cama me da vueltas” y “Me resfrié en Brasil” eran número uno en las emisoras radiales, por eso creo que la última imagen que tiene la gente de Arena Hash es éxito.

-¿En algún momento tuvieron discrepancias?

Nos hemos llevado muy bien los cuatro, éramos los mejores amigos, nos conocimos cuando éramos adolescentes, yo tenía trece años cuando entré al grupo. Los extraño mucho.

-¿Por qué crees que funcionó tanto Arena Hash?

Por el carisma que teníamos, pues de nada sirve la música si no tienes un encuentro personal con los fans. Ellos son todo. De niño tuve la suerte de conocer a Charlie Garcia y fue lo máximo porque se dio un tiempo para conversar conmigo. Entonces, yo valoro eso. En Arena Hash los fans siempre fueron primero. Además, éramos cuatro chicos churros, los chicos y las chicas gritaban cuando salíamos al escenario.

-¿Recuerdas algún anécdota con los fans?

Una vez, después de firmar con una disquera, nos dirigíamos a un restaurante para almorzar, cuando en la avenida 28 de julio nos cruzamos con casi tres mil mujeres, todas estaban mirando hacia la ventana de un hotel porque los integrantes de Magneto habían salido a saludar, y bastó que una de ellas dijera: “Arena Hash”, para que todas nos correteen. Fue divertido. También recuerdo que caímos de sorpresa en la fiesta de quince años de una jovencita que siempre iba a ver nuestros ensayos. No te imaginas la cara de felicidad que puso al vernos, se emocionó, lloró. Fue algo muy bonito.

-Pedro contó en su columna de Somos que nunca sobrepasaste la nota 11, ni terminaste el colegio debido al boom de Arena Hash. ¿Eso es verdad?

La verdad es que nunca me encontré con el colegio, era artista todo el día, me preocupaba que el curso de arte dure tan poco. Salí del colegio en segundo de media y me fui a trabajar con mi padre, luego ingresé a Arena Hash. La música siempre ha sido el centro de mi vida, llegó a mi casa porque le pedí a mi padre que me regale un instrumento musical.

-¿Qué representa Arena Hash en tu vida?

Me la pasé bien, no te voy a decir que no, podría hacer un libro de varios tomos de nuestras vivencias en la banda. Fui muy feliz en el grupo.

-El productor Humberto Polar Delgado dijo que fuiste su primera opción para protagonizar la telenovela “Gorrión”. ¿Te hubiese gustado actuar?

Me enteré de eso porque me pasaron la nota que salió en El Comercio. Me agarró de sorpresa, no sabía nada; pero no hay que restarle méritos a Christian Meier (actor que protagonizó “Gorrión”), actúa muy bien, es un galanazo. Mucha gente me ha pedido que actúe. En 1995, Roxana Valdivieso me llamó para que actúe en una telenovela de Lucho Llosa. En ese momento estaba de gira, así que no pude. Ese tema está pendiente, no lo descarto.





EL DATO

El festival Rok An Pop se realizará el sábado 5 de diciembre a través de la plataforma Teleticket Play. Las entradas están a la venta en Teleticket.com.pe. El costo es de: S/ 24 con descuento de tarjetas Interbank.

