Al menor de los Suárez Vértiz la fama le llegó antes de cumplir la mayoría de edad. Patricio tenía apenas 17 años cuando los primeros hits de Arena Hash cambiaron su vida para siempre. Curiosamente, tuvo que pasar esa misma cantidad de años alejado del Perú para pensar seriamente en la idea de reversionar los temas que consagraron a la banda. Y es que, aunque resulte difícil de creer, él es el único exintegrante de la agrupación que nunca ha tocado estas canciones en sus conciertos. Veintiocho años después de que Pedro Suárez Vértiz, Christian Meier, Arturo Pomar y el propio Patricio decidieran tomar rumbos diferentes, aparece en You Tube una nueva versión de “Stress” (1988), uno de los sencillos que formaron parte del primer disco de los músicos peruanos.

La idea de este interesante proyecto empezó a materializarse hace apenas unos meses, con Patricio ya en Lima. “Al principio yo estaba un poco reacio porque nunca canté en Arena Hash”, confiesa el autor de “Disco bar”. Pero luego de una entrevista en Miami, gracias a los buenos comentarios y pedidos de sus fans, empieza a replantarse la idea. “Me tomó por sorpresa que la gente tuviera tanta hambre por nuestra música, que nos recuerde tanto. El regreso a los escenarios lo pedía no solo gente de mi edad sino también las nuevas generaciones” , precisa. A continuación los detalles del nuevo paso musical de Patricio junto a su banda.

—¿Por qué eligieron “Stress” para iniciar este proyecto?

Porque es una canción que suena moderna hasta el día de hoy. “Stress” nos llamaba para renovarla. Cada integrante de la banda grabó su parte y luego la juntamos. Hicimos el video a distancia y lo lanzamos a ver qué pasaba. De pronto, Pedro lo pone en sus redes y fue una bomba.

—¿Ya tienen decidido cuál será el siguiente tema a reversionar?

Estamos en reuniones para poder elegir el tema. Pero si todo sale bien podría ser que lo lancemos a inicios del próximo año.

—¿Y de qué depende esa elección?

Después de 20 años hay ropa que tú ya no te pondrías. Pero hay una casaca por ahí que te queda bien. Como “Stress”, que para mí es un tema atemporal. Puedes tocarla en cualquier momento y sales bien parado. Otros temas como “Me resfrié en Brasil” o “Cuando la cama me da vueltas” marcaron demasiado una época.

—“La banda de Pedro Suárez Vértiz” también toca temas de Arena Hash, obviamente bajo la anuencia de tu hermano. Pero que las cantes tú, que fuiste parte importante del grupo cobra mayor relevancia…

Sabes, yo ya hasta me había olvidado. Pero haber sido parte de Arena Hash no es para tomarlo a la ligera y yo me lo tomé así por un buen tiempo. Ha sido el público el que me ha hecho ver que fue importante. Somos la única banda de rock peruano cuyos nombres de todos sus integrantes todavía son recordados por la gente. Esto fue algo que me llevó a sentirme gratamente invitado a cantar sus canciones y así honrarlas. Para mí este proyecto es una forma de homenajear al grupo que nos hizo conocidos. Yo pude haber venido hace 15 años y entre comillas aprovechar la situación para reversionar los temas de Arena. Pude hacerlo, pero no lo hice por una cuestión de decencia, cada cosa tiene su momento, su tiempo. He esperado con prudencia, hasta que por fin he hecho caso a los que me lo piden casi a diario. Esto que estamos haciendo es para los seguidores.

Junior Pacora (teclados), Gianfranco Cabrera (batería) y David Wong (guitarra) conforman la banda que acompaña a Patricio Suárez Vértiz en esta aventura musical.

—Entonces, la esencia del grupo original se mantendrá.

No quisiera alterar las canciones. Quiero mantener su esencia, pero hacerla más contemporánea y con la tecnología de hoy. Soy el único ex Arena Hash que nunca ha tocado canciones de la banda en sus conciertos. Por eso para mí es un reto hacerlo.

—Tu voz se parece a la de Pedro, sobre todo en esta versión de “Stress”. ¿Te molestan las comparaciones?

Es que somos hermanos. Sobre las comparaciones para mí son bienvenidas. Sé que siempre van a haber y habrá personas a las que le va a encantar lo que uno hace y a otras no. No se puede hacer felices a todos . Además, los cuatro de Arena Hash nos hemos acostumbrado a esto, es parte de. Si no te gustan las comparaciones, mejor no hagas música.

—Después de escucharte cantar “Stress” es inevitable pensar en cómo sonarían los demás temas de Arena Hash en tu voz. ¿Cuándo podría hacerse realidad?

La nueva versión de “Stress”, uno de los primeros éxitos de Arena Hash, marca el regreso a la escena musical peruana del más joven de sus exintegrantes. Para el 2022 Patricio Suárez Vértiz prepara un concierto que incluirá temas de la icónica banda junto a lo mejor de su propia música.

Estamos trabajando en la producción audiovisual que se viene para el próximo año, pero no podemos dar una fecha porque sería una mentira. Queremos ofrecerle un buen producto al público. Cuando la gente compra su entrada no solo te va a escuchar sino que va a ver un buen espectáculo. Detrás de mí hay toda una historia y no me puedo presentar así no más. Soy fundador de Arena Hash, hermano de Pedro, amigo de Christian y de Arturo. Además, cuando la banda se separa tengo tres grandes éxitos: “Disco Bar”, “En la radio” y “A la playa”. Luego viajo a EE.UU., grabo un disco en inglés y regreso a Lima 17 años después. Tengo todo eso detrás de mí, así que tengo que ponerlo en la mesa con la gente de producción para ver cómo ordenamos estos 30 años de música.

—¿Entonces podemos decir que el legado de Arena Hash está más vivo que nunca?

A pedido del público, sí. Todavía podemos rescatar ese sonido y hacer que los padres e hijos escuchen nuestras canciones juntos. Todo dentro del concierto de un ex Arena Hash.

—¿Es posible que los integrantes de Arena Hash vuelvan a tocar juntos?

Nos encantaría, créeme. Pero cuando tres están libres uno está ocupado. Coordinar los tiempos es un problema, así ha sido desde hace años. Es parar todo lo que hacemos. Pero te digo algo, yo nunca descarto nada.

