A pesar de haber compuesto hits musicales para Enrique Iglesias, Thalía, Becky G o CNCO, Patrick Romantik mantiene ese inusual entusiasmo que pocas veces se percibe en un artista con sus logros. Es lo primero que destaca en su voz cuando lo escucho desde su confinamiento en Miami, desde donde esculpe ─cual artesano─ su carrera como solista de la mano del género que reconoce como su “propia calle”: la cumbia.

Así como lo vemos, con sus características rastas y su look urbano, el compositor y productor peruano es un cumbiambero de aquellos. “La cumbia ha sido siempre el motor de mi composición”, dice. De hecho, aclara que las creaciones que lo hicieron popular son, o tienen mucho de, cumbia. “Quiero evolucionar el género a algo más urbano, más internacional que solamente Perú”, tiene como meta.

De compositor a artista

Desde hace aproximadamente un año, Patrick Romantik emprendió la aventura de ser solista. Tras estar por mucho tiempo detrás de los éxitos, ahora quiere ser su cara visible. “Yo comencé a escribir canciones porque quería expresar sentimientos propios como los demás artistas”, afirma sobre el talento que lo llevó a firmar con Sony Music Latin.

Sin embargo, una vez allí, supo que era el momento de dar un paso más. “Me tomó mucho tiempo encontrarme como cantante, como artista, qué es lo que quería hacer y cómo me veía en el escenario”, recuerda; aunque siempre tuvo claro que lo haría de la mano de la cumbia.

Se animó a tentar suerte con “Cerquita de mí”, sencillo que tiene hasta un remix con Leslie Shaw; y tras su buena acogida, estrenó al lado de Grupo 5 la favorita de las emisores locales de cumbia, “Sedúcela”. “Gran parte de mis referentes son nuestros artistas peruanos. Con ellos se aprende lo que no se aprende aquí en Miami”, asegura. No por nada tiene proyectos al lado de los Hermanos Yaipén, Deyvis Orosco y Maricarmen Marín.

Más cumbia y menos reggaetón

Aunque los acercamientos de Patrick Romantik a los artistas nacionales del género no sea casualidad, el músico peruano pretende insertar su propio estilo; uno que lo diferencie incluso de los sonidos urbanos que predominan en la actualidad.

“Siempre he visto a la cumbia como un carril que no es tan popular como el del reggaetón o del trap, que es lo que la mayoría está haciendo o quiere hacer. Yo siempre quise mantenerme real con mis raíces y mi propio estilo. Me siento más cumbia que reggaetón”, sostiene.

Con ese objetivo, Patrick Romantik alista orquesta y espectáculo para conquistar al público peruano y, cuando lo haya hecho, expandirse a mercados internacionales. Para lograrlo, asegura que el sonido en vivo, la fiesta y los bailarines son imprescindibles. “Quiero que lo que se escuche en ‘El Huaralino’ lo pueda escuchar el resto del mundo”, se propone.

"Sedúcela" de Grupo 5 y Patrick Romantik supera los 3 millones de reproducciones en YouTube. (Foto: Difusión)

Sus próximos pasos incluyen la promoción de la versión cumbia de “Cerquita de mí”, “para que la gente escuche el sonido más acumbiado de Patrick Romantik”, menciona; y el próximo estreno de la versión cumbia de uno de los temas icónicos ─que prefiere aún no revelar─ de Omar Alfanno, compositor de “A puro dolor” de Son by Four, “Y hubo alguien” de Marc Anthony y “Cara de niño” de Jerry Rivera.

