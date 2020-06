El mundo de la música está en luto luego del fallecimiento de Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, quien a sus 53 años finalmente perdió la batalla con un cáncer de colon que le fue diagnosticado hace cinco años y lo alejó temporalmente de los escenarios, pero nunca pudo aminorar el optimismo que mostró en su tema más popular: “Bonito”.

Fue este mismo tema el que hizo bailar a tres mil peruanos durante la última visita que tuvo el músico a nuestro país, allá en el 2017, durante dos conciertos repletos en el auditorio del Pentagonito de San Borja un 18 y 19 de octubre. A Donés lo acompañaban sus compañeros Jaime de Burgos (piano), Andrea Amador (violonchelo) y Jordi Vericat (contrabajo).

Esta no era la primera vez que visitaban nuestro país. Eso fue en 2005, durante un tour que llevó a la banda española tanto en Lima como en la ‘Ciudad Blanca’ de Arequipa.

Pau Donés durante el primer concierto de Jarabe de Palo en el Perú, el cual tuvo lugar el 25 de noviembre del 2005 en el Jockey Club de Perú. (Foto. Brenda Castañeda / El Comercio )

Pero el concierto del 2017 era una revancha, una reivindicación, ya que dos años antes Jarabe de Palo tuvo que interrumpir su tour internacional, con una parada en el Perú para el Ciudad Rock, luego que Pau Donés fuera diagnosticado sorpresivamente con cáncer a colón.

Jarabe de palo 02 de noviembre 2017 Managua, un acústico del recuerdo y para el recuerdo #50Palos y Q vengan 50 mas pic.twitter.com/HRk1W9JwHi — Mauro C H (@Mauromin_Peru) November 3, 2017

Para el 2017 el fantasma de este mal no estaba olvidado, pero su horror quedaba fuera de las cuatro paredes de la estancia, llena de aficionados a la banda española. Aún así, el músico le hizo mención al mal con la canción “Humo”, escrita a base del roce del vocalista con la muerte, con letras como “Ahora, que ya no me importa/Que la vida se vista de negro/Porque a nada le tengo miedo/Porque a nada le tengo fe”.

Otros temas que tocaron durante la noche fueron “Mucho más, mucho mejor”, “Dicen”, “Tiempo”, “Depende”, “Agua”, “El lado oscuro”, “Estamos prohibidos”, Déjame vivir" y “La flaca”. También, cómo no, al medio de la velada tocaron el tema “Bonito”, ante el cual el público no pudo evitar su emoción.

“Han sido dos conciertos estupendos”, dijo Pau Donés cuando la noche parecía terminar. “Nos han tratado de lujo. Cuando ustedes quieran, volvemos”

Integrantes de Jarabe de Palo durante el concierto que tuvieron en el auditorio del Pentagonito el 18 y 19 de octubre. (Foto: Nardos Producciones)

Casi al final del espectáculo, y como una buen ensayada puesta en escena, los integrantes de Jarabe de Palo se retiraron del escenario ante los gritos de la audiencia, que les pedían volver para unos temas más. La canción elegida fue “Tú me hacías sonreir”, seguida por “Grita”, que finalmente sí cerró la noche.

“Que desde hoy hasta la próxima no pase mucho tiempo”, dice Pau Donés al terminar la noche. Un deseo que trágicamente ya no se podrá cumplir.

