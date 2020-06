El pasado mes de mayo, el cantante Pau Donés, vocalista y líder de Jarabe de Palo, regresó del retiro para presentar su último aporte a la música: el tema “Eso que tú me das”, single lleno de sentimiento y agradecimiento a la vida.

La canción llega acompañada del videoclip más personal del artista español, donde aparece acompañado de su hija Sara y con un mensaje de superación y amor. Como siempre, el músico demostró su optimismo y su carácter positivo a pesar de su batalla contra el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2015.

“Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y compañía”, señala las primeras estrofas de la canción. “Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida”, continúa en la parte central de la canción que formará parte del disco “Tragas o escupes”.

Tal y como señala la letra de la canción, “Eso que tú me das” es un agradecimiento a quienes lo apoyaron durante su complicada lucha contra el cáncer, mal que nunca ocultó y con el que luchó por muchos años. Así, ha tratado de apoyar y alentar a las personas que también padecen de esta enfermedad.

“‘Eso que tú me das’ es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”, manifestó a través de un comunicado de su disquera cuando presentó el tema.

Como se recuerda, el artista se alejó de los escenarios en 2018 para disfrutar más tiempo de su familia; sin embargo, puso un alto a su retiro para, en marzo pasado, alegrar desde su balcón a cientos de personas que se encontraban en confinamiento por el coronavirus.

