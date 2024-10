Fanáticos peruanos de Paul McCartney se han organizado para ofrecer un espectáculo especial durante el concierto del ex Beatle este 27 de octubre en Lima, como parte de su gira “Got Back”. La idea es realizar un “Fan Action” que, según explicaron, consistirá en recrear la bandera peruana con luces y carteles.

“Los asistentes en oriente y occidente recibirán papel celofán rojo para cubrir sus luces, mientras que los de norte utilizarán linternas blancas” , indicó Alfredo Gálvez, locutor de Radio Oxígeno, donde presentaron su iniciativa. Fidel, integrante de un club de fan del ex Beatle, explicó que quienes estén en cancha levantarán un cartel tras la canción “Junior’s Farm”.

Durante la segunda canción, las tribunas encenderán sus linternas, mientras que quienes estén en cancha mostrarán sus carteles, creando la bandera en luces y papel. “Cuando lleguen al concierto van a recibir unos instructivos, en el caso de tribuna norte recibirán un papelito”, dijo Verónica, otra representante de un club de fans del británico. “Formamos la bandera de luces en tribuna, levantamos los carteles. Todo terminando la segunda canción”, agregó Gálvez.

Los “Fan Actions” son una muestra de afecto común entre fanáticos y artistas en varios países, en Perú se vieron algunos en conciertos de artistas como Alejandro Sanz, Aventura y otros. Este tipo de sorpresa también ha sido llevada a cabo en el extranjero, como sucedió con Taylor Swift en Argentina en 2023 y Karol G en México, quienes les ofrecen espectáculos visuales y performance como agradecimiento a sus ídolos.

El equipo espera que McCartney reaccione al gesto, destacando el entusiasmo de los fans peruanos. “Esperamos que Paul se vaya diciendo: ‘Oh, my God, Perú, qué barbaridad’”, comentó Gálvez, sobre el emotivo momento que esperan lograr en el Estadio Nacional este domingo 27 de octubre.

Paul McCartney en Lima: ¿volverá por segunda vez?

Ante la alta demanda de los fanáticos, muchos de los cuales están dispuestos a pagar grandes sumas por una entrada para ver a Paul McCartney, el organizador del concierto, César Ramos de MasterLive, descartó la posibilidad de una segunda fecha debido a la apretada agenda del artista.

“Es poco probable que vuelva al Perú o que se abra una nueva fecha. Estamos hablando de un cantante icónico que rara vez visita nuestro país y cuyas canciones son atemporales y reconocidas por todos”, comentó en una entrevista con El Comercio.

A pocas horas del esperado concierto de Paul McCartney en Lima, el ex Beatle se reencontrará con el público peruano luego de 13 años ausente, en un evento cuyas entradas se agotaron rápidamente. La presentación forma parte de su gira “Got Back”, que ha recorrido países de Sudamérica como Uruguay, Argentina y Chile, y próximamente llegará a Perú este 27 de octubre en el Estadio Nacional.

Por otro lado, basándose en los repertorios de sus presentaciones en otros países, se espera que Paul McCartney interprete algunos de sus temas más icónicos, como “A Hard Day’s Night”, “Let Me Roll It”, “Love Me Do”, “Blackbird”, “Now and Then”, “Ob-La-Di, Ob-La-Da” y “Get Back”, además de los emblemáticos “Let It Be” y “Hey Jude”, entre otros. Estas canciones forman parte de su legado como miembro de The Beatles y de su etapa con Wings.