Paul McCartney se presentó en el Estadio Nacional de Lima el domingo 27 de octubre, frente a miles de fans que esperaron por cerca de una década su regreso. A tan solo horas de aquella noche mágica, muchos de los asistentes han viralizado frases expresadas por el exBeatle, que demuestran que le tiene un gran afecto a Perú, y, porque no, hacen gala de un nuevo ‘peruano ilustre’.

El exmiembro de The Beatles subió al escenario con un traje negro, camisa azul y el cabello semi largo. La puntualidad que lo caracteriza hizo que los fans no sintieran los breves 10 minutos de espera, comparado a los 10 años que muchos aguardaron por este concierto, que inició al escuchar el tema “A Hard Day’s Night”.

Inmediatamente, el show continúa con “Junior’s Farm” que, al concluir, dan paso a las primeras palabras de Paul McCartney en territorio peruano y, como no podía ser de otra manera, fueron en español, perdón, en peruano: “¡Buenas (noches), causas! We gonna have fiesta”, dijo el exmiembro de The Beatles, provocando el gripo de sus incansables seguidores.

Esta frase solo fue una prueba de lo que sería una noche llena de referencias a las jergas peruanas. En otro momento del concierto, al interpretar el tema “Here Today”, Paul aseguró que el tema lo escribió para su “pataza” John Lennon. “Este tema lo escribí para mi ‘pataza’ John”, dijo, McCartney.

Finalmente, antes de iniciar “Hey Jude”, Paul McCartney lee el guion que había preparado y se despidió de la manera más peruana posible: “Ya me quito, chaufa”. Inmediatamente, empieza a sonar el himno de The Beatles y el artista británico guarda silencio mientras los miles de fans reunidos en el Estadio Nacional de Lima corean el clásico “Na-na-na”.

El concierto también vivió momentos memorables, como una pedida de mano en vivo. Una pareja sube al escenario y el hombre despliega un cartel que dice: “Cásanos, por favor” (en inglés). Ante esto, Paul McCartney le da una serie de indicaciones al hombre, quien se arrodilla para pedirle la mano a su pareja. El emotivo momento cierra con un abrazo de McCartney y unas palabras finales: “Espero que sean felices en sus vidas”.

Como no podía ser de otra manera, la noche histórica de Paul McCartney terminó en Lima con “The End”, última canción grabada por los cuatro Beatles para su undécimo álbum, “Abbey Road”. El show finaliza con un breve “Hasta la próxima”, frase que guarda la esperanza de un posible, pero muy difícil reencuentro.