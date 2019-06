Paul McCartney y la persistente teoría de que el Beatle murió en 1966

La leyenda del rock Paul McCartney cumple hoy 77 años... si estuviera vivo. Al menos esa es la teoría que algunos fanáticos de Los Beatles sostienen: que un joven y lozano Paul murió en un accidente de tránsito un 9 de noviembre de 1966 y que la mítica banda lo reemplazó por un doble llamado William Campbell (o Billy Shears, dependiendo de la versión).

La culpa por este horrible crimen llevó a que el resto de los integrantes de la banda insertaran pistas de la muerte de McCartney en sus sucesivos trabajos, indicios que solo verdaderos fanáticos de la agrupación inglesa podrían captar.

Ellos sostienen que "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", álbum en que McCarthy trabajaba antes de su inesperada 'muerte', está lleno de pistas del destino del artista.

Por ejemplo en la portada, debajo de los integrantes de la banda, hay un arreglo floral en forma de un bajo, instrumento de McCartney, el cual sería un homenaje al compañero caído. Críticos de la teoría sostienen que el bajo sí es en homenaje, pero a Stuart Sutcliffe, un exbajista de la banda que falleció en 1961 de un derrame cerebral.

La letra de la canción "A Day in the Life", en la que John Lennon canta "he blew his mind out in a car" ("se voló los sesos en el carro"), haría referencia a la manera en que supuestamente murió McCartney. Mientras tanto, los seguidores de la conspiración mantienen que el final de "Strawberry Fields Forever", en el que Lennon canta "I burried Paul" ("enterré a Paul"), daría cuenta del fallecimiento de su amigo. Esto a pesar de que el Beatle sostuvo que lo que realmente decía era "cranberry sauce" (salsa de arándano).

Los que sostienen esta teoría mantienen que la obsesión por dejar pistas y aliviar su culpa habría hecho de que los Beatles realizaran su controversial y macabra primera portada del álbum "Yesterday and Today", donde la banda posa junto a pedazos de carne y muñecos desmembrados, tal como habría quedado McCartney tras el accidente.

Añaden que la icónica imagen que acompaña al disco "Abbey Road" representa a una procesión funeraria con John Lennon, de blanco, como el cura, Ringo Star, de negro, como el afligido conocido del finado, Paul McCartney como el muerto y George Harrison, en jeans, como el sepulturero.

Lo cierto es que incluso si es que fuera cierta la curiosa especulación, Los Beatles no pudieron elegir a un mejor reemplazo para su compañero caído. McCartney (o Shears o Campbell) tiene actualmente una de las carreras más prolíficas y exitosas en el mundo de la música que, a pesar de sus 77 años, no tiene indicios de estar cerca de terminar.