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Paul McCartney revive momentos inéditos de su vida en su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane”. (Foto: Difusión)
Paul McCartney revive momentos inéditos de su vida en su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Paul McCartney evoca su propia nostalgia en su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane”, un disco que está compuesto por catorce canciones cargadas de recuerdos de su temprana vida en las calles de Liverpool, ciudad que lo vio nacer. Además, cuenta con un homenaje a su familia y amigos.

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