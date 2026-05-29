Paul McCartney evoca su propia nostalgia en su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane”, un disco que está compuesto por catorce canciones cargadas de recuerdos de su temprana vida en las calles de Liverpool, ciudad que lo vio nacer. Además, cuenta con un homenaje a su familia y amigos.

El nuevo álbum de Paul McCartney, no solo es el primer álbum en solitario en más de cinco años, sino también una reveladora recopilación de historias inéditas. Este disco es el decimoctavo lanzamiento en solitario y está producido por Andrew Watt y con la colaboración de su antaño compañero en los Beatles, Ringo Starr.

En este álbum, el exintegrante de The Beatles vuelve a demostrar su versatilidad al combinar piano y guitarra con sonidos que transitan entre el pop, el rock, el jazz y el country. A sus 83 años, su voz ya no tiene el brillo de juventud, pero conserva firmeza y calidez.

En estas nuevas canciones, Paul abre su corazón y se muestra íntimo y reflexivo, con letras que evocan su infancia en el Liverpool de posguerra y sus primeros pasos junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de la Beatlemanía.

El álbum inicia con la canción “As You Lie There”, tema en el que McCartney reflexiona sobre un recuerdo fugaz, mientras que canciones como “Last Horizon” y “Down South” lo llevan de vuelta a sus años formativos y a los viajes que hacía imaginando el futuro.

El disco también incluye momentos dedicados a la amistad y el reencuentro con Ringo Starr en “Home to Us”, además de un sonido más rockero en temas como “Come Inside”.

Paul McCartney revive momentos inéditos de su vida en su nuevo álbum “The Boys of Dungeon Lane”. (Foto: Instagram / paulmccartney)

Una de las canciones más íntimas del álbum es “Mamma Gets By”, en la que Paul McCartney rinde homenaje a su madre con una letra sencilla y cargada de nostalgia sobre el esfuerzo y el cuidado familiar.

Universal describió el álbum como una obra nacida de un Paul “sincero, vulnerable y profundamente reflexivo”, un proyecto que comenzó hace cinco años junto al productor Andrew Watt y que se desarrolló entre sesiones de grabación en Reino Unido y Estados Unidos.