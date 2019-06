Paul McCartney cumple 77 años de edad: 15 momentos inolvidables del ex Beatle

El mítico Paul McCartney cumple este 18 de junio 77 años de edad, fecha en que aprovechó para recordar, a través de sus redes sociales, un clásico de The Beatles, el grupo que lo elevó a la categoría de genio de la música.

"You say it's your birthday. It's my birthday too, yeah (Dices que es tu cumpleaños, es el mío también)", publicó el legendario músico junto a una foto de él en blanco y negro.

Esa letra es parte de "Birthday", uno de los temas que junto a Jhon Lennon, Ringo Starr y George Harrison entonaban en el inolvidable Álbum Blanco (1968)

A continuación 15 momentos inolvidables en la vida de Paul McCartney, a propósito de su 77 cumpleaños.

- 18 de junio de 1942 - James Paul McCartney Mohin Clegg Danher nace en el hospital Walton, donde su madre había trabajado de enfermera.

Paul McCartney junto a su madre y su hermano Michael.

- 6 de julio de 1957 - Paul conoce con 15 años a un joven John Lennon, de 16, en el jardín trasero de la iglesia San Pedro en el suburbio de Woolton. Los biógrafos datan incluso la hora de la conjunción astral: las 15.30 hora de Londres.

John Lennon y Paul Mccartney cuando eran jóvenes.

- 1 de enero de 1962 - Primera audición de The Beatles en los Estudios Decca de Londres. Fueron rechazados.

- 17 de junio de 1965 - Paul compone y graba "Yesterday", la canción con más versiones de todos los tiempos. El título del tema inicialmente era algo tan poco romántico como "Scrambled Eggs" (Huevos Revueltos).

- 9 de noviembre de 1966 - Nace la leyenda urbana "Paul is dead" (Paul está muerto). Según sus defensores, ese día fallece en un accidente de tráfico y es reemplazado por William Campbell, un doble que ganó un concurso de imitadores.

- 10 de febrero de 1967 - Paul dirige una orquesta de 40 instrumentistas en los estudios EMI en Abbey Road e incluye estos arreglos en la canción "A Day in the Life".

- 10 de abril de 1970 - El chico guapo de los ojos tristes anuncia oficialmente la separación de The Beatles. Se acabó la magia y llegaron los abogados.

- 17 de abril de 1970 - Sale a la venta su primer disco en solitario, "McCartney". Vilipendiado por ex amigos y crítica especializada, contiene la magistral canción "Maybe I'm Amazed".

- 7 de diciembre de 1973 - Aparece "Band on the Run", tercer álbum de estudio -grabado en Lagos (Nigeria)- con su banda Wings, y su primer e incontestable número uno en todo el mundo.

- 11 de septiembre de 1977 - Se publica el sencillo "Mull of Kintyre", y se convierte en el más vendido de la historia del Reino Unido. Dedicado a Escocia, en la grabación participa el afamado grupo de gaiteros Campbeltown Pipe Band.

- 16 de enero de 1980 - Paul es detenido en el aeropuerto de Narita (Japón) con 219 gramos de marihuana y pasa diez días en prisión. Las malas lenguas acusan a Yoko Ono de avisar al servicio aduanero.

Paul McCartney en el Narita International Airport de Tokio, arrestado por posesión de marihuana.

- 23 de octubre de 1982 - Michael Jackson lanza "The Girl Is Mine", el primer sencillo de "Thriller". Es un dúo entre el rey del pop y McCartney. Más adelante, los derechos de autor de este tema terminarían por romper la amistad de ambos músicos.

- 11 de julio de 1983 - Edward L. G. Bowell descubre un cinturón de asteroides. Uno de ellos, el 4148, se llama oficialmente McCartney en su honor.

- 17 de abril de 1988 - Muere de cáncer de mama con 56 años Linda Eastman, esposa, compañera musical y cómplice eterna de Paul.

Paul McCartney, en mayo de 1976, junto a Linda cuando formaban parte de Wings.

- 24 de enero de 2015 - Aparece "Four Five Seconds", una canción de Rihana con Kanye West donde participa el "abuelete" Paul. El tema está compuesto por ¡nueve personas! y muchos se preguntan por la presencia de Macca. La respuesta está en Spotify: es la canción con más escuchas de todas las que aparecen con la etiqueta McCartney en ese servicio de música.