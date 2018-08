Paul McCartney tocará por primera vez en el Madison Square Garden

A solo una semana del lanzamiento de "Egypt Station", su nuevo álbum en solitario, Paul McCartney anunció las fechas para su gira en en Estados Unidos.

Cinco nuevos conciertos se han sumado a las presentaciones ya agendadas del tour "Freshen Up" entre mayo y junio de 2019. Una de ellas será en el Madison Square Garden, pretigioso 'venue' en el que el ex Beatle tocara por primera vez.

Además, Macca volverá a presentarse en el Rupp Arena, en la ciudad de Lexington, luego de 28 años de ausencia. Sus otras presentaciones se llevarán a cabo en Raleigh, Carolina del Norte; Greenville, Carolina del Sur; y Moline,Illinois.

Esta gira marcara el regreso de una gira musical de Paul McCartney a los Estados Unidos después del tour "One On One", de 2016. Las entradas para los tan esperados shows salen a la venta el próximo viernes 7 de setiembre.

La gira empezará este año con presentaciones en Canadá, Japón, Reino Unido y Europa.

El álbum "Egypt Station" será el número 17 en solitario de la carrera de Paul McCartney. Como parte de la promoción del álbum, el músico se presentará en "The Howard Stern Show" el miércoles 5 de septiembre, y en "The Tonight Show" de Jimmy Fallon el jueves 6 de septiembre.



Esta es la lista de conciertos de Paul McCartney:



09/17 - Ciudad de Quebec, QC - Videotron Center

09/20 - Montreal, QC - Bell Center

09/28 - Winnipeg, MB - Bell MTS Place

09/30 - Edmonton, AB - Rogers Place

10/05 - Austin, TX - Austin City limita

10/12 - Austin, TX - Austin City limita

10/31 - Tokio, JP - Tokyo Dome

11/01 - Tokio, JP - Tokyo Dome

11/08 - Nagoya, JP - Nagoya Dome

11/30 - Copenhague, DK - Royal Arena

12/03 - Cracovia, PL - Tauron Arena

12/05 - Viena, AT -Stadthalle

12/06 - Viena, AT - Stadthalle

12/12 - Liverpool, Reino Unido - Echo Arena

12/14 - Glasgow, Reino Unido - SSE Hydro

12/16 - Londres, Reino Unido - O2 Arena

05/27 - Raleigh, NC - PNC Arena

05/30 - Greenville, Carolina del Sur - Bon Secours Wellness Arena

06/01 - Lexington, KY - Rupp Arena

06/06 - Madison, WI - Kohl Center

06/11 - Moline, IL - TaxSlayer Center