El músico Paul McCartney, icónico exintegrante de The Beatles, regresará a Perú este año como parte de su gira mundial #GotBack. El próximo 27 de octubre ofrecerá, el que sería, su último show en la capital peruana y el recinto donde tocará será el Estadio Nacional. ¿Es la primera vez que viene a Perú? La respuesta es no, ya lo hizo dos veces en el pasado y en la siguiente nota conocerás todos los detalles.

Con más de seis décadas dedicadas a su carrera artística, desde que fundó la banda The Beatles junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr en 1962, McCartney ha logrado consolidarse como figura indiscutible de la música con exitos como “Hey Jude”, “Let It Be”, “I Saw Her Standing There”, “Yesterday”, “All My Loving”, entre otras canciones.

Ahora, el artista regresa a Perú como parte de su gira #GotBack, con el que lleva algunos años recorriendo diversas ciudades del mundo y, esta vez, llega a Perú para ofrecer su tercer concierto, luego de dos exitosas presentaciones en 2011 y 2014, las cuales recordaremos en los próximos párrafos.

2011, su primera vez en Perú

Tras conquistar el mundo de la música, era un sueño enterarse que el primer Beatle llegará a Perú, más aún sabiendo que años antes se había anunciado su show, pero pronto desapareció la noticia hasta que, en 2011, la noticia fue inminente: el exBeatle llegaría al Estadio Monumental como parte de su gira “Up and Coming Tour”. El 9 de mayo de 2011 fue un día que marcó la agenda de shows en el país, pues, frente a 45 mil peruanos, se vivió un show inolvidable de tres horas.

Con un repertorio variado no faltaron temas como “Hello”, “Goodbye”, “All My Loving”, “Blackbird” y “Eleanor Rigby”. También hubo homenajes a sus compañeros, tales como a George Harrison con su éxito, “Something” y John Lennon con “Here Today”. El concierto llegó a su momento más impactante con “Hey Jude”, para que antes de finalizar el show, Paul McCartney gritara: “¡Viva el Perú, carajo!”.

2014, el éxito se repite

Tres años después de su primer show y gracias a la gran acogida que tuvo, Paul McCartney no tuvo reparos en volver a Perú para promocionar “New”, su nuevo lanzamiento en aquel entonces. Esta vez, en el Estadio Nacional y con un formato musical abarcó sus tres etapas junto a The Beatles, los Wings y en solitario, con un repertorio más variado que el de su primera vez. Tras casi tres horas de show, McCartney cerró con “The End” y, desde entonces, el público peruano esperó con ansias su regreso.

Ahora, Paul McCartney, tras una amplia trayectoria, marcará su regreso a Lima, Perú, para ofrecer su tercer show en la capital peruana. Esta vez con más experiencia, pero con el mismo hype de sus fans. Esta vez el show se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima el próximo 27 de octubre.

