Paul Murtha: "Un compositor debe una respuesta emocional"

Ha escrito música para sopranos y sus arreglos han acompañado a voces como las de Gloria Estefan y la ‘Emperatriz del Soul’ Gladys Knight. Sin embargo, el compositor y arreglista estadounidense Paul Murtha prefiere trabajar con niños como los que dirigió este fin de semana en Lima durante el certamen de bandas escolares IB Schools Band Festival, organizado por el Colegio Peruano-Norteamericano Abraham Lincoln.

—¿En qué son mejores los niños que las estrellas de la música?

Los niños son más felices. Cuando el niño entiende lo que le estás pidiendo y se le prende el foquito, se siente una energía increíble. Con los profesionales, tú sabes, es un trabajo. Sabemos que todo el mundo va a tocar en un alto nivel. Es una buena sensación, pero lo otro es algo diferente.

—También era un niño cuando se enamoró de la música. ¿Cómo supo que ese era su camino?

Me di cuenta de que era mi pasión en primaria. Tuve la fortuna de tener muy buenos profesores que me ayudaron a descubrir que ese era mi talento. Mis padres me dijeron: “Si estudias Arquitectura nosotros lo pagaremos, pero si estudias Música lo harás por tu cuenta”. Fui a la universidad para estudiar Música y me convertí en trompetista. Más adelante, cuando vieron que era exitoso se pusieron muy felices.

—¿Compositor, director o arreglista?

Yo pienso en mí como un músico que hace todas esas cosas y las disfruta por igual.

—¿Por qué trabajar con escolares del Perú?

Hace como un año y medio me retiré de la Banda de las Fuerzas Armadas de EE.UU. en Washington y ahora tengo tiempo para buscar nuevas experiencias, conocer nuevas personas y para viajar. Recibí la invitación para venir y dije: “Yo nunca he ido a Perú, vamos a hacerlo”.

—Y ahora hasta luce la camiseta peruana…

Bueno, le pregunté a mi esposa si podíamos mudarnos aquí, pero ella aún no está segura [risas]. Perú es un país hermoso.

—¿Cuáles de las canciones en las que usted ha trabajado disfruta más?

He hecho miles de arreglos. En la música que traje para tocar en Perú hay una composición original mía llamada “Tuscola Mountain Celebration”, esa me gusta mucho. A los estudiantes les encantan piezas como “Lo mejor de Queen” y “Eighties Flashback”, que es una recopilación de varios hits de canciones de los 80, y tú puedes sentir que ellos realmente disfrutan tocando esas canciones, así que yo las disfruto.

—En YouTube se pueden encontrar sus arreglos de canciones populares. Incluso en el tema de Pokémon.

Ahora que estoy retirado de la Banda de las Fuerzas Armadas trabajo para Hal Leonard Corporation, una compañía que publica música en EE.UU. Ellos me llaman y me piden que haga arreglos para piezas específicas. Es mi trabajo. Pero si no me gusta la canción puedo decir que no.

—¿O sea que sí le gusta Pokémon?

Está bien [risas]. A algunos niños les gusta. También he hecho un arreglo para la canción “Who Let the Dogs Out”, realmente no estaba muy emocionado al respecto.

—¿Qué opina de la música actual?

Puedes encontrar cosas buenas y malas en cualquier lugar. Personalmente, siempre busco lo bueno en la música. A veces encuentras que las letras de algunas canciones son ofensivas. A mí me gusta toda la música en tanto que siempre se puede aprender algo. En cada actuación, en cada canción hay algo de lo que puedes oír y decir “eso es bueno”.

—¿Cuál debe ser la principal cualidad de un compositor?

Necesita llegar a su audiencia, tocar emocionalmente a la gente. Hay muchos estilos de composición que parecen ser más matemáticos, pero yo no estoy interesado en eso. Prefiero que las personas que me escuchan tengan una respuesta emocional, ya sea que los hagas felices o que los hagas llorar. Si salen del auditorio cantando o tarareando algo que yo escribí, eso es bueno.

—¿Cómo es su relación con las personas famosas con las que ha trabajado?

La mayoría ni siquiera tiene idea de quién soy. Como parte de mi trabajo con la Orquesta Sinfónica Nacional de EE.UU. hacemos dos espectáculos televisivos cada año, y hay muchos famosos invitados. Gloria Estefan, Huey Lewis and the News, The Beach Boys. He escrito la música para que ellos canten, pero yo estoy tras bastidores.

—¿Cuál es el trabajo soñado para un compositor?

Algunos quieren escribir música para el cine, ir a Hollywood. Realmente no es tan glamoroso ahora como lo fue alguna vez. Otros quieren escribir música para la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Mi sueño ahora es poder continuar escribiendo música, dirigir, tocar la trompeta, viajar y, con suerte, ver a mis hijos casarse y tener hijos.

PERFIL

Nací en 1960 en Pensilvania. Soy compositor, director y arreglista de música clásica contemporánea. He trabajado con la Orquesta Sinfónica Nacional de EE.UU. y también pertenecí por varios años a la Banda de las Fuerzas Armadas de mi país.