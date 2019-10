Paulo Londra inició su carrera musical en 2017, haciendo freestyle en las plazas de la ciudad argentina de Córdoba. Dos años después, es uno de los artistas argentinos en ingresar a la lista de Billboard Social 50.

"Desde que soy muy chico convencía a mis padres que me dejen ir a hacer freestyle a las plazas. Hablar nunca fue algo característico mío. Pero darles ritmo musical fue algo mucho más natural”, afirmó Londra en entrevista a Billboard US.

Su estilo, alejado de las letras violentas, drogas y groserías, llamó la atención del productor Kristo Salazar, quien al escuchar “Relax”, el primer single que Londra publicó en YouTube, le pagó un viaje a Medellín y tras una reunión con el productor colombiano Ovy On The Drums, los tres fundaron el sello Big Ligas para en 2018 lanzar, a través de la disquera Warner Colombia, el tema “Te amo” junto a Piso 21.

Sobre sus inicios en la música, Paulo Londra ha revelado que fue “8 Mile”, la película que en 2003 protagonizó Eminem, la que lo impulsó a seguir su sueño de hacer Freestyle en las calles cuando solo contaba con 13 años.

Con esa edad, el músico se presentó por primera vez en una competencia de Freestyle llamada “Sin Escritura” en la plaza Intendencia de Córdoba, ganar torneos argentinos como “El Quinto Escalón” y “A Cara de Perro Zoo”.

“Traté de dejar la agresividad a un lado y ganar con otras cosas, ya sea sonido o fluidez. Algunas personas me criticaron, pero me gustaba hacer las cosas de manera diferente”, reveló Londra a Billboard US sobre su estilo.

DATOS

En 2018, el tema “Cuando te besé” junto a Becky G. debutó en el Nº1 del Billboard Argentina Hot 100

“Homerun”​ es el primer álbum de estudio de Paulo Londra, del cual se desprenden éxitos como “Adán y Eva” y “Tal vez”.

En julio de 2019, Paulo Londra grabó con Ed Sheeran el tema “Nothing on you”, el cual es incluído en el disco de colaboraciones del estadounidense llamado: “No.6 Collaborations Project”.

A continuación, un recuento en video de los inicios de Paulo Londra, a propósito de la reciente final de la Batalla de los Gallos llevado a cabo el último fin de semana en la Costa Verde de Lima.

EL DATO

Paulo Londra se presentará en Lima este viernes 25 de octubre en el Jockey Club del Perú. Los boletos están a la venta en Joinnus.com.