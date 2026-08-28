El cantante argentino Paulo Londra sorprendió al confesar que el vínculo que lo une a Perú se dio desde sus primeros meses de vida. (Foto: Captura de video / "Habla Good")
El cantante argentino Paulo Londra sorprendió al confesar que el vínculo que lo une a Perú se dio desde sus primeros meses de vida. (Foto: Captura de video / "Habla Good")
Por Redacción EC

Paulo Londra sorprendió al revelar un vínculo poco conocido con el Perú. El cantante argentino contó que vivió en Miraflores cuando apenas tenía once meses de edad, debido a que su padre fue enviado al país por motivos laborales. La confesión ocurrió durante una entrevista en el programa de streaming “Habla Good”.

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