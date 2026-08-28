Paulo Londra sorprendió al revelar un vínculo poco conocido con el Perú. El cantante argentino contó que vivió en Miraflores cuando apenas tenía once meses de edad, debido a que su padre fue enviado al país por motivos laborales. La confesión ocurrió durante una entrevista en el programa de streaming “Habla Good”.

El intérprete argentino explicó que su estadía en Lima ocurrió durante una etapa muy temprana de su vida, por lo que guarda un recuerdo especial del país pese a que entonces era apenas un bebé. Según relató, aquellos meses fueron suficientes para que Perú forme parte de una historia familiar que ahora vuelve a cobrar relevancia.

“Yo viví acá cuando tenía once meses. Mi papá trabajaba acá y nos vinimos a vivir a Miraflores. Yo aprendí a caminar acá”, contó Paulo Londra durante la conversación, recordando con particular cariño aquella etapa de su infancia.

La revelación adquiere un significado especial porque el intérprete de “Adán y Eva” se encuentra nuevamente en Lima, esta vez para reencontrarse con sus seguidores. Su presentación está programada para este sábado 29 de agosto en el Estadio Nacional.

El regreso del cantante argentino se produce después de varios años de trayectoria internacional y consolidación dentro de la música urbana. Su visita también genera expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes podrán escucharlo en vivo durante un espectáculo que forma parte de su actual etapa musical.

Cabe señalar que antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de la escena urbana argentina, Londra tuvo una inesperada conexión con Lima. Aunque sus primeros pasos musicales se desarrollaron posteriormente en Argentina, ahora recuerda que algunos de sus primeros pasos físicos ocurrieron precisamente en territorio peruano.

Paulo Londra confirmó su regreso a Perú para un concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram)

Como se sabe, Paulo Londra se presentará en Lima este sábado 29 de agosto en el Estadio Nacional, escenario que lo reunirá con cerca de 40 mil fans peruanos, quienes esperan escuchar los éxitos de su carrera como “Plan A”, “Tal vez”, “Nena maldición” y más.