Pedro Capó, el cantante puertorriqueño que alcanzó la fama internacional tras el éxito de su sencillo “Calma”, presentó a inicios de este mes “La Neta”, su sexto álbum de estudio. En él, retrocede en el tiempo para recuperar su estilo baladista con el que debutó hace 17 años y fusionarlos con ritmos urbanos, el soul, y rock and roll.

Con este nuevo disco que saldrá físicamente en enero del 2023, Capó se embarcará hacia un tour internacional que lo traerá hasta el Perú. En entrevista con El Comercio, nos cuenta la relación cercana y espiritual que mantiene con nuestro país y las inspiraciones que dieron vida a su nuevo material discográfico.

— Has visitado con frecuencia nuestro país, ¿cuál es tu relación con el Perú?

Bueno, mis visitas al Perú han estado más dirigidas hacia el retiro: visitar a la Pachamama, probar plantas medicinales, y la ayahuasca. Estuve en cuatro ocasiones allá, aunque casi no he visitado Lima en realidad. Como músico siempre me he ido para el área de Pucallpa, Curimaná [Ucayali] y por ahí, por adentro.

— Claro, desde los 19 años tuviste sesiones con la ayahuasca, ¿es una actividad que practicas continuamente?

Es algo que ha sido parte de mi vida, llevo veinticinco años trabajando con la medicina gracias a un amigo chamán peruano. Esto ha dado un impacto positivo en mi vida, en mis procesos personales, en mi crecimiento sanación y en mi creatividad también. Y pues [las sesiones] más contundentes e importantes han sucedido allá en la selva.

— ¿Cómo se relacionan las sesiones de ayahuasca con tu creatividad? ¿En esas prácticas te ha llegado la idea de canciones o sonidos?

No es la norma. Mis intenciones son de sanación personal y limpieza, pero sí ha sido fuente de creatividad e inspiración. Lo fue en el disco “Munay” para una canción mía que me encanta y se llama “Vivo”. Esa nació en una ceremonia de ayahuasca. Definitivamente impacta en mi creatividad y yo sé de muchos artistas que les gusta crear cuando están cargados emocionalmente, tristes o pasando por momentos difíciles; pero a mí me gusta crear cuando estoy centrado y en bienestar.

— En tu discografía solemos encontrar canciones urbanas que recuerdan al mar o te hacen sentir en él.

Bueno, sí. Soy nacido y criado en la isla de Puerto Rico, que son islitas rodeadas del mar. Gran parte de mi crianza fue al estilo caribeño y por eso tiene mucho que ver con el mar. Yo recuerdo que buena parte de mi infancia la pasé en la playa, con mi mamá y familiares. Ese disco, “Munay” tiene mucho del Caribe y quizá hay un poco más de eso en “La Neta”, pero mucho más de ciudad. Esta vez hay un ambiente que viene más inspirado por los años que viví en Nueva York.

— Justamente sobre el nuevo álbum, lo llevas preparando desde pandemia, luego de que tuviste que cancelar tus giras debido al encierro. ¿Cómo fue el proceso de creación?

Sí. Este es un disco que viene de las vivencias a través de estos últimos dos años en mi vida. La pandemia me llevó a hacer un estudio aquí en mi casa y ahí creé todo el disco. Este nos trajo mucha introspección, nos invitó a aprender a estar cómodos con nuestras incomodidades y a mirar de frente las cosas. Atender y aprender a darle más atención a la soledad, y nos puso de frente con nuestra fragilidad, con la muerte; de ahí vinieron muchos de los sentimientos documentados en “La Neta”.

— ¿Cuáles son los géneros y las referencias que influenciaron el álbum?

Nace de la gran relación que tengo con mi hijo mayor de 17 años, quien se vuelve una especie de director creativo en este disco. Él me enseñaba su música, yo la mía. Las melodías que escuchábamos tenían como influencia y raíz la música de los 90, canciones que yo escuchaba a su edad. Entonces se me hizo un camino divertido y honesto para documentar y jugar con esa etapa de mi vida. Sónicamente también tiene mucho que ver con Nueva York, como dije antes. Allá viví 10 años, y muchos de los sonidos recuerdan a los colores urbanos, al hip hop, el soul, pop y rock and roll.

— Hay también este tono urbano que caracteriza a la segunda etapa musical de tu carrera desde tu gran éxito “Calma”. ¿Extrañas tu época de juventud cuando eras un baladista neto?

Yo creo que de hecho hay ciertos colores urbanos, pero que el disco también regresa un poco al mundo de la balada. Yo expreso lo que siento naturalmente al momento de componer. Cuando era un baladista puro me encontraba más rodeado de esos sonidos y de esa intención, acá hay colores urbanos, pero no estoy en el mismo como el urbano Caribe, estoy un poquito más en el lugar este de New York. Pero sí, hay mucha composición que tuvo como punto de partida escribir con intención de balada.

— Y bueno, entiendo que estás a punto de iniciar tu tour internacional. ¿Perú está en la lista de países que visitarás?

Sí, para marzo estaremos visitando Latinoamérica, incluido Perú. Me alegra muchísimo y me ilusiona estar ahí en mayo. Tenemos una fecha en España que estaremos anunciando y ya luego vamos también a Estados Unidos y Puerto Rico.

— ¿Se viene más videoclips del álbum?

También, se vienen más. Ya salieron tres que son los puntos de lanza: “Volver a Casa”, “La Fiesta”, “Gracias”. En enero estaremos soltando el disco en formato físico junto al nuevo vídeo.





Leyenda 2: El artista puertorriqueño inició su carrera artística a los 25 años con el álbum de baladas “Fuego y Amor”.