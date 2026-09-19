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Resumen

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Manuel Garrido Lecca asegura que Pedro Suárez Vértiz por siempre será su más grande amigo. (Foto: Fernando Sangama / Christian Salazar)
Manuel Garrido Lecca asegura que Pedro Suárez Vértiz por siempre será su más grande amigo. (Foto: Fernando Sangama / Christian Salazar)
/ Christian Salazar
Por Sonia del Águila

Treinta años después, “Póntelo en la lengua” sigue sonando. Está en la radio, en una playlist, en una reunión de amigos y también en las voces de jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando Pedro Suárez-Vértiz lo lanzó. El tiempo ha pasado, pero canciones como Los globos del cielo”, “Mi auto era una rana” o “Me estoy enamorando” encontraron la manera de quedarse.

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