La muerte de Pedro Suárez-Vértiz a los 54 años sorprendió al Perú entero. Con una vida dedicada a la música, el artista dejó múltiples temas para el recuerdo. Entre sus canciones más emblemáticas está “Cuando pienses en volver”, sobre la cual el cantante habló con El Comercio en 2020, en marco de la reactivación económica durante la era del Covid-19. Aquí volvemos a compartir el texto.

“Cuando pienses en volver” fue lanzada en el 2004 y se convirtió en un emblema para muchas personas que emprendieron una vida fuera de su lugar de origen, sobre todo para los peruanos emigrantes. La canción de Pedro Suárez-Vertiz sigue siendo un himno con un mensaje alentador para muchos peruanos, y ahora con la crisis de la pandemia, la letra del tema se ha adaptado para transmitir un nuevo significado. ¿Cuál es el origen de la canción?

“Creo que la identidad nacional se apoderó de mí y actuó sin que yo me diera cuenta. Puedo afirmar que el Perú como patria fue la musa. (...) La letra le dio un toque épico a la instrumentación. Fue una simbiosis involuntaria de sonido nacionalista con letra patriótica. Jamás lo calculé. El ritmo “ahuaynado” —pero cantado en contrarritmo para poder internacionalizarse— quedó perfecto”, contó el artista a El Comercio para la elaboración de este artículo (puedes leerlo en su totalidad más adelante).

A mediados de los ochenta, el Perú se encontraba en plena crisis económica, así como el terrorismo, lo cual obligó a muchos peruanos a salir del país en busca de un mejor futuro hacia lugares como Estados Unidos, Europa y algunos países de Sudamérica. Sin embargo, no fue hasta el 2004 que se supo que la cifra de peruanos emigrantes era de aproximadamente 2 millones 400 mil peruanos.

Bajo ese contexto, el cantante al darse cuenta de la cantidad de peruanos fuera del país y en medio de su carrera en el exterior, se inspiró para escribir el tema que se convertiría en un éxito en varias cadenas masivas como MTV, HTV y Ritmoson (Telehit Urbano).

La canción cuyo videoclip se estrenó el mismo día del lanzamiento de su disco “Play”, un 1 de septiembre de 2004, buscaba que sea un mensaje universal. Tal como lo quería Pedro, en la grabación del video se contó con modelos de diversos orígenes étnicos "para que el mensaje llegue a todos”, mencionó él en una nota de promoción para su nuevo disco de aquel tiempo.

En una entrevista con El Comercio de ese mismo año, el cantante habló de la canción como lo más importante de su álbum cuando le preguntaron qué era lo que más subrayaría de “ese libro” (su disco “Play”)

“Estas líneas dedicadas a los peruanos que están afuera. ‘Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer; y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón, Cuando ya tu estés acá, trabaja hasta las lágrimas como lo hacías allá, solo así verás que tu país no fracasó, sino que tanto amor a ti te relajó' (…) Al terminarla me pregunté ‘¿Qué estás haciendo huevón? Tú que hablas de los culos, de las tetas.’ Ya no puedo solo cantar y llevarme el botín. Ya me toca dar algo más de entretenimiento.”, dijo Pedro.

Un nuevo significado

Luego de que la canción se haya adaptado por diferentes músicos a inicios de la cuarentena debido a la gran cantidad de peruanos que se quedaron sin trabajo y a fin de seguir dando aliento a los peruanos varados en el extranjero, “Cuando pienses en volver” demostró una vez más que no pertenece a un contexto en especifico.

El tema del querido Pedro Suárez-Vertiz presenta una nueva lectura ante la crisis sanitaria del coronavirus con el objetivo de promocionar la reactivación del turismo en el Perú, especialmente con la reapertura de nuestro monumento nacional Machu Picchu.

Esta nueva versión está interpretada por Daniela Darcourt, Ezio Oliva, entre otras artistas peruanos y se caracteriza por tener una variación en la letra como el famoso verso “Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos y un país por recorrer”.

Ahora, el mensaje que se plantea es sensibilizar a la sociedad peruana ante la situación mundial del Covid-19 e incentivar a que las personas puedan ser parte de la reapertura turística nacional de manera responsable y siguiendo las medidas de seguridad.

Pedro Suárez-Vértiz: “La identidad nacional se apoderó de mí”

Nota: El Comercio buscó conocer más sobre el génesis de esta canción, así que contactamos con Pedro Suárez-Vértiz; quien nos remitió una explicación. A continuación, el mensaje completo:

“Cuando pienses en Volver" Es una canción que toca las fibras de la nostalgia por tu tierra y por tu pasado. Aún viviendo en tu propia tierra, y no necesariamente fuera de ella. Es además una especie de fusión de los instrumentos convencionales del rock foráneo con instrumentos típicos de la música andina. ¿Cómo surgió esta idea? Pues creo que la identidad nacional se apoderó de mí y actuó sin que yo me diera cuenta. Puedo afirmar que el Perú como patria fue la musa.

Obviamente que se consiguió el propósito musical para la cual fue creada. Sin embargo, solita fue más allá en el aspecto social, sin que nadie lo esperara. La estrofa fue compuesta para una película que nunca salió. La oportunidad de trabajar en cine me dio la libertad de salirme de mi género sin temor y experimentar con sonidos distintos.

Cuando haces un disco, así seas Bjork, tienes responsabilidades con el hecho de sonar atractivo. Pero en el cine eres solo un complemento de las imágenes y de una historia aparte que es el guion. No tienes la presión protagónica de encantar. Eso me mandó a un mundo nuevo.

El coro fue hecho como una canción aparte. Era originalmente una melodía inspirada en la canción “Desperado” de The Eagles y “Bridge Over Troubled Waters” de Simon & Garfunkel. Así era, súper romántica y con muchísimos acordes. Por eso cuando se aceleró —para poder empatar rítmicamente con la estrofa que existía previamente— quedó muy difícil de tocar para los fans.

Hay muchos acordes “de paso” que la hacen muy interesante. El solo de quenas, que se va transformando en coros gregorianos, es una de las cosas que más logradas de mi carrera.

La letra le dio un toque épico a la instrumentación. Fue una simbiosis involuntaria de sonido nacionalista con letra patriótica. Jamás lo calculé. El ritmo “ahuaynado” —pero cantado en contrarritmo para poder internacionalizarse— quedó perfecto para el charango. el bombo legüero, los platillos de banda y los saxos ayacuchanos que tocó Jean Piere Magnet. Todo amarró perfectamente.

Al final eran tantos los instrumentos que sentí que había grabado una verbena. No entendía qué había hecho. Por eso tuvimos que masterizar el album en The Hit Factory de Nueva York —el mismo estudio donde grababa John Lennon— para que no se aglutinen los sonidos y se escuche todo como una bola.

Cuando arriesgas así (porque la canción fue ninguneada en todos los focus group que hicimos) estás a un milímetro de que todo se arruine, pero no pasó. Fue todo lo contrario.

