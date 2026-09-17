El disco ‘Póntelo en la Lengua’, segundo trabajo como solista de Pedro Suárez-Vértiz publicado en 1996, celebrará sus 30 años con el lanzamiento de su primera edición especial en formato vinilo y el estreno de sus visualizers oficiales.

La producción discográfica, que superó las 40 mil copias vendidas en su lanzamiento original, estará disponible en formato de vinilo por primera vez a través de una edición limitada de 500 unidades, convirtiéndose además en el primer trabajo solista del músico peruano en publicarse en este formato analógico. La preventa oficial inicia este jueves 17 de septiembre.

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Como parte de los homenajes por el aniversario, las 14 canciones que integran la producción, entre las que destacan “Los globos del cielo”, “Me estoy enamorando”, “Te siento de solo pensar” y “Mi auto era una rana”, contarán con piezas audiovisuales inéditas. El orden de publicación de cada material en el canal de YouTube de Suárez-Vértiz fue elegido mediante votación por los propios seguidores del artista.

El catálogo musical del intérprete acumula más de 130 millones de reproducciones en plataformas de streaming.