El catálogo musical del intérprete acumula más de 130 millones de reproducciones en plataformas de streaming | Foto: Difusión
El catálogo musical del intérprete acumula más de 130 millones de reproducciones en plataformas de streaming | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El disco ‘Póntelo en la Lengua’, segundo trabajo como solista de Pedro Suárez-Vértiz publicado en 1996, celebrará sus 30 años con el lanzamiento de su primera edición especial en formato vinilo y el estreno de sus visualizers oficiales.

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