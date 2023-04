“Sé que hay versiones en dos idiomas: español y portugués. No sé si hay un tercero. Lo que quiere decir que el camino de esta canción no ha terminado”, señala, entusiasta.

La génesis

“Lejos de ti” nació a las orillas del río Huallaga. Empezó a gestarse a fines del 2009 y vio la luz a inicios del 2010, tras seis meses de creación. “Reventó el 2012″, aclara el artista sobre su más preciada canción.

“A todos mis temas les he puesto el mismo esmero, pero siempre hay un hijo que puede crecer más que los otros. Es el caso de este, que lleva la corona del Miss Universo, los otros son Miss Perú o Miss Turismo”, destaca.

Con una entrada rockera, pinceladas de country, música andina, folclore americano y un coro gregoriano, “Lejos de ti” ha logrado posicionarse entre las entregas más versionadas de nuestro país. La segunda después de “El condor pasa”.

Américo de Chile, Ráfaga de Argentina, “Los Nacionales” de Ecuador, La Lore de Uruguay, Nítido de Bolivia, Milena Warthon de Perú, y hasta el ídolo estadounidense, Nicky Jam, se rindieron ante las melodías de este himno peruano de lamento y dolor.

“La versión de Nicky Jam realmente es un remix hecho por Alex Sensation y la bachata del Grupo Extra. Nicky solo hace el flow a mitad de la canción, pero él no canta”, aclara D’Ambrosio. “Una de las versiones que más me gusta es la de Amaya Hnos, cantada por David del Águila. La de Rossy War también es encantadora”, enfatiza.

La cantidad de versiones que tiene “Lejos de ti” generó una rotación constante en YouTube, plataforma que en el 2012 reconoció al artista peruano por tener el tema más buscado de ese año. También obtuvo el Premio Luces en la categoría Mejor canción.

“Lejos de ti” cuenta la historia de un hombre que se lamenta por perder a la mujer amada debido a una infidelidad suya. Sergio d’Ambrosio Robles, nombre real del artista huanuqueño, descarta que esta haya formado parte de sus experiencias personales.

“Esta canción es melancólica. La hice en el momento más feliz de mi vida. A diferencia de otros compositores, yo no tengo problema en hacer un tema triste, estando alegre. O viceversa. Y no me baso en mi vida”, precisa. “Resumir una historia de amor en cuatro minutos es un lujo”, añade.

¿Hubo plagio?

En 2014, Pelo D’Ambrosio sostuvo que la entrada y coros de “Bailando”, tema del español Enrique Iglesias, era una copia de “Lejos de ti”, y dejó abierta la posibilidad de iniciar una denuncia por plagio contra el compositor Descemer Bueno. Sin embargo, no llegó a formalizarla.

“Solamente hice una observación porque habían muchas cosas en común entre mi tema y ‘Bailando’. Los tiempos han cambiado y para determinar un plagio casi tiene que tener el 100% de la letra copiada, así que no categorizaba para una denuncia. Por lo tanto la desestimé. Soy un artista independiente, no tengo una casa musical internacional de la importancia que tienen ellos. Iba a luchar contra Goliat, preferí dejar todo por la paz. Que el público vea la similitud y juzgue”, sostiene.

Fue tal el éxito que alcanzó el 2012, esta vendedora pieza musical, que según un informe de Panorama, las regalías que recibió de Apdayc habrían superado el millón millón de soles. El artista huanuqueño evita confirmar tal cifra, sin embargo reconoce que le dio importantes beneficios económicos.

“Normalmente no toco cifras, pero Apdayc es una institución muy madura, y un compositor de mi jerarquía es muy productivo. Aquel fue un premio a la constancia y el esfuerzo. Llegó después de un recorrido de casi 20 años. Aunque el sueño más lindo no fue el económico sino sonar en las radios”, asegura.

La vida artística de Pelo D’Ambrosio no volvió a ser la misma desde “Lejos de ti”. Actualmente, reconocidos artistas extranjeros, además de interpretar su música, requieren sus servicios como compositor. “Por supuesto que me cambió la vida porque se me abrieron las puertas como compositor en todo América. ’Lejos de ti’ es un regalo de Dios, es la llave del mundo. Me abrió muchas puertas’”, finaliza.