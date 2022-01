Conforme a los criterios de Saber más

Jorge “Pelo” Madueño acaba de estrenar el videoclip de su tema “Pendiente”, canción que él mismo confiesa “no pensaba que se podría convertir en un sencillo”, pero fue la misma gente quien le ha dado una gran acogida y la pide en cada una de sus presentaciones.

“Tiene todo para fracasar rotundamente (a nivel comercial) porque dura casi siete minutos, tiene 12 estrofas y ni si quiera tiene un coro”, dice Pelo Madueño sobre “Pendiente”, tema que estrenó en 2019 como parte del lanzamiento de su último álbum “XXX”. Si bien esta canción no sigue los estándares de duración ni composición que podrían convertirla en una canción popular o que suene en las radios, ha logrado calar fuertemente en los seguidores del cantautor nacional. “Es como la chica que no vas a sacar a bailar en la fiesta, pero la gente la ha sacado a bailar y ha dado muchas vueltas con ella. La han hecho la reina y eso me ha sorprendido gratamente, me ha dado esperanza”, indica.

El videoclip de “Pendiente” acaba de ser estrenado a modo de “agradecimiento para la gente”, explica Madueño. “Como compositor, tengo la sensación de que vivimos en un tiempo de música demasiado prefabricada y sintética” señala el intérprete de “Mala Sangre” y razón no le falta, pues cada vez es más común escuchar artistas que utilizan el famoso autotune y escriben estribillos pegajosos que brillan por su falta de originalidad. “Aparentemente estamos en una era donde no hay espacio para la canción de autor (...) que la gente responda así (ante “Pendiente”), me parece sumamente esperanzador. Me hace ver que en el fondo los seres humanos seguimos siendo alma y huesos por más plástico y tecnología que haya”, reflexiona el también actor.

“Pendiente” es un tema para el que, según confiesa “Pelo”, no “pensó mucho en la letra”. En realidad, la canción “nace de una carta de amor, de una situación personal y termina haciéndose canción”. Es por ese motivo que el artista nacional considera que “esa energía que hay en los hechos reales” es capaz de “atravesar y llegar a la gente”, por lo cual cree que el éxito del tema entre sus seguidores puede atribuirse a esas cualidades.

En movimiento

El 2022 está y continuará siendo un año con bastantes proyectos nuevos para “Pelo”. Tras un año y poco más de conciertos virtuales y de la adaptación a la experiencia del streaming, Madueño ha vuelto a los escenarios con mucha fuerza. “Hay que agradecer muchísimo que haya movimiento, hemos estado en una época muy jodida”, recuerda.

La semana pasada tuvo una presentación en un local de Asia y este domingo 30 de enero se presentará en el Yield Bar del centro de Lima. “Vamos a tocar con banda eléctrica, será un repertorio largo y va a ser como una especie de despedida de Lima, porque el día siguiente me voy para España a hacer una gira promocional por ‘Pendiente’ y a tocar en algunos lugares de ese país”, cuenta el exbaterista de Narcosis.

Además, este mes de marzo tocará en el Festival Vive Latino, México, que es uno de los festivales más importantes del rock y pop en Latinoamérica. “E una fortuna, estoy muy contento por esto, es la primera vez que iré. El público mexicano es increíble y trataré de dejar el nombre del Perú muy en alto”, precisa. Además de los múltiples conciertos que Madueño dará este primer semestre del año, ya tiene bajo la manga en un álbum nuevo.

“Mi último álbum lo saqué justo antes de pandemia (XXX, que se lanzó en 2019). Estaba trabajando en un disco nuevo pero el encierro nos paró a todos. Ahora mismo ya tengo un disco nuevo que voy a lanzar este año. He estado grabándolo todo el 2021 y la verdad es que no siento que haya pasado tanto tiempo desde que lancé XXX, que dicho sea de paso tiene como 30 canciones y creo que el público ha tenido tiempo para escucharlas todas”, señala.

Pelo Madueño lanza el nuevo videoclip de su tema "Pendiente" (Foto: Difusión).

Composición y colaboraciones

Las colaboraciones entre artistas siempre han sido una práctica recurrente, pero en los últimos años es innegable que estas han aumentado hasta el punto de convertirse en un factor clave si un cantante nuevo quiere crecer en la escena musical. “Esto se ha vuelto tendencia, pero siempre se ha hecho y es lindo que dos artistas se junten y hagan algo. Yo lo he hecho hace años y una de esas canciones fue con el maestro Joaquín Sabina, resalta Madueño.

Junto al intérprete de “19 días y 500 noches”, “Pelo” hizo una versión del vals nacional “Nuestro secreto”. “Lo grabamos juntos en Madrid y este tema estuvo incluido en mi primer álbum como solista (”Ciudad Naufragio”,2004)”, comenta.

Otra colaboración que le encantó realizar fue “Las respuestas no están el horizonte”, junto a Mikel Erentxun, el famoso cantautor que formó parte de Duncan Dhu. “Mikel es una leyenda del rock de los ochenta”, asegura Madueño y no descarta realizar más colaboraciones como estas en un futuro cercano.

Para escribir estas canciones y en general las letras de todos sus temas, “Pelo” admite que no tiene una rutina establecida y mucho menos es de aquellos que se sienta en un horario definido, con lápiz y papel, a componer las letras de sus temas. La inspiración le viene “en cualquier momento”, pero casi siempre necesita estar en un espacio con algún instrumento.

“La verdad no tengo mucha conciencia de lo que pasa con las canciones. Nunca he pensado ‘voy a componer un hit que le guste a la gente’. Nunca me he regido con esas dinámicas que sirven para ‘triunfar’, como se dice en la música. Mi trabajo siempre ha sido intuitivo, tanto así que no pude prever lo que iba a pasar con mi canción “Pendiente”. Pero lo maravilloso cuando la gente misma escoge una canción, la escucha un montón y la convierte en un sencillo sin que lo hayas imaginado”, revela.

Pelo Madueño lanza el nuevo videoclip de su tema "Pendiente" (Foto: Difusión).

EL DATO

“Pelo” Madueño se presenta este domingo 30 de enero en el Yield Bar a las 7:00 p.m., las entradas las puedes encontrar desde S/53.00 a través de Joinnus.

