Pelo Madueño y la historia del disco que mantuvo oculto durante 20 años

Entre cada disco que Pelo Madueño ha publicado desde que se distanció de La Liga del Sueño hay un fantasma rondando. Son fantasmas de las canciones que grabó y que no llegó a publicar: canciones que escribió pensando en construir una nueva carrera con base en Madrid, canciones que escribió para otros artistas para solventar esa ambición, y canciones que nacieron por naturaleza, por la inyección de vida que le dan cada vez que dejan el mundo abstracto de su inspiración y se concretan en letras y melodías.

De ese archivo musical, Madueño ha decidido rescatar 30 temas, aquellos que le recuerdan momentos importantes de su pasado artístico y que, puestos en un nuevo contexto, lo impresionan por su capacidad para mantenerse vigentes en el tiempo.

"XXX" es el nombre del disco triple en el que el artista reúne esos trabajos. El primer volumen del álbum se llama “Sueño mundano”, como una de las canciones que eligió para promocionarlo. En ella, Madueño habla sobre la promesa que representaba la llegada de un tiempo y un lugar nuevos. Curiosamente es esta compilación, escrita íntegramente en España, la que tiene más influencias latinas. "A la distancia, reconectas con tus raíces", concluye el artista.

En el segundo volumen, "Cartas sin leer", que también se compone de temas escritos en sus días en Europa, aparecen algunas de las apuestas sonoras más inusuales: "Día guardado" empieza como una balada rock y termina convertida en un festejo; arreglos de cuerda dramatizan "El verdugo no miente"; y el acordeón característico de la 'chanson' marca el tiempo de la francófona "Le tú".

Los temas de "XXX", el nuevo disco de Pelo Madueño, comprenden una etapa que va desde 1999 hasta el 2004. (Foto: Javier Falcón)

"Los primeros años", el volumen final, tiene material anterior a su partida del Perú y él lo considera su "verdadero primer disco solista". Grabado en analógico a ocho canales y con los pocos recursos que tenía en su momento, Madueño ha decidido publicarlo sin mayores variaciones. "Lo he dejado intacto para conservar su autenticidad, la voz, el nervio y el 'feeling' del chico que era en esos días", explica.

EL DISCO QUE NUNCA FUE

Por esos días, Pelo Madueño era un cabeza dura. Se había empecinado en la idea de hacer música en Madrid, la ciudad que había elevado sus propósitos artísticos con su movida contracultural. Su plan no contemplaba irse con las manos vacías, tampoco llegar sin nada. Tenía listo un disco para su debut en solitario, pero en vez de lanzarlo en Lima, lo llevó a su nuevo destino como carta de presentación.

"Los dos primeros años estuve tocando puertas con él, obviamente sin ningún resultado, porque lo que estaba funcionando comercialmente allá era muy distinto a lo que yo había hecho en esa grabación", recuerda Pelo sobre ese año 2000 en el que aterrizó en una ciudad que le había cambiado el escenario por completo. Nacha Pop, Radio Futura y otros bastiones de la movida madrileña se veían distantes con la invasión de las nuevas estrellas salidas de los programas concurso y las bulerías popeadas de David Bisbal.

Pelo Madueño vivió en España entre el 2000 y el 2004. (Foto: Javier Falcón)

"Me encontré con un escenario totalmente distinto al que me había inspirado en los 80. Cuando llegué a España ya no quedaba casi nada de ese espíritu contracultural. Habían empezado los 'realities' y la música estaba cambiando muchísimo, no solo para los espectadores, sino también para sus protagonistas. Y un disco como el que yo llevaba no encajaba en absoluto con lo que estaba pasando. Así que se quedó allí, archivado", dice sobre la producción que ahora, finalmente, sale a la luz con singularidades como la colaboración de la cineasta Rosario García Montero en los coros y un solo desgarrador de Nacho Cisneros, bajista de La Liga del Sueño, en "Esta tristeza no se irá jamás", una canción inspirada por la muerte de la hermana de Pelo.

ESTE SECRETO QUE TIENES CONMIGO

Seleccionar entre las varias composiciones que tiene en el archivo (calcula que ha dejado entre 30 y 40) fue una tarea que demoró dos años, pero le permitió flexibilidad en la producción. "Cuando hago un disco 'normal', trabajo con criterio de álbum, buscando que las canciones construyan una sola obra. Ahora he trabajado con mucha libertad, buscando el ambiente adecuado para el alma de cada composición, tanteando el 'mood' y el mejor escenario para lo que quería decir. Más allá de géneros puntuales, pensé en escenas, casi en cine, sin limitaciones de estilo", recuerda.

Pelo Madueño considera "Los primeros años", el tercer volumen de "XXX", como su verdadero primer disco en solitario. (Foto: Javier Falcón)

El disco lo hizo triple para separar las 30 canciones con un criterio cronológico, pero el concepto fue variando a medida que avanzaban las grabaciones. Quizás por el 'revival' del sonido ochentero y noventero, Pelo y su equipo se dieron cuenta de que los temas elegidos sonaban muy actuales. Así, dejaron de lado las fechas y el título original del álbum pasó de "Canciones liberadas" a "XXX". "El título significa 30 en romanos, pero guarda también un doble sentido relacionado a la desnudez o a lo censurado u oculto en que se mantuvieron estas canciones todos estos años", desarrolla.

Con el álbum ya publicado, Pelo planea cerrar esta etapa revisionista que comenzó en el 2016 con su disco "20 años al borde". Ya sin deudas con su pasado, toca volver la mirada hacia el futuro porque, como él mismo resume, "la nave ya no tiene lastre".



Potada de "XXX", el nuevo disco de Pelo Madueño.

►VIDEO DE ESTRENO



El video de "Quiero que seas tú" fue codirigido por Gonzalo Iglesias y Sergio Di Negro de Canica Films. La dirección de arte fue de Alejandra Vargas. Con este lanzamiento, Pelo también anuncia la renovación total de su banda. Pelo ha preparado un nuevo show para presentarlo por escenarios de todo el país.

