icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Guillermo Novellis puede caminar por Buenos Aires sin que nadie repare en él. El truco es sencillo: quitarse los lentes. Sin esas gafas oscuras que desde hace más de tres décadas acompañan a La Mosca Tse Tse, puede entrar a un negocio, pedir algo o mezclarse entre la gente como cualquier otro. A veces, dice, solo la voz termina delatándolo.

VIDEO RECOMENDADO

El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.