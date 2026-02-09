“Pensé que me sentiría mucho más nervioso”: Patricio Quiñones en exclusiva tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Entre tantas personas podría pasar desapercibido, pero allí estuvo el bailarín peruano Patricio ‘Pato’ Quiñones, quien hizo lo suyo al ritmo de salsa y merengue en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, como parte del equipo que acompañó a Bad Bunny, el artista principal. Tiró sus pasitos, saltó y gozó. Un peruano que lleva años fuera del país, pero que de manera progresiva se ha hecho de un nombre en su rubro.

¿Cómo reconocer a ‘Pato’ Quiñones en el video del medio tiempo? Está con un polo amarillo y un short de jean. Se le ve pasada la segunda mitad del evento, cuando el artista se deja caer sobre un grupo de personas; el peruano es uno de ellos y llega justo para bailar “Nuevayol”, que usa fragmentos de un clásico del Gran Combo de Puerto Rico.

“La oportunidad se dio a través de una audición cerrada en Los Ángeles”, contó Quiñones a El Comercio vía telefónica; quedó seleccionado de un pozo de aproximadamente 1000 de sus colegas. “Ensayamos más o menos un mes y, de verdad, hubo jornadas muy largas. Normalmente un ensayo aquí dura entre seis y ocho horas y han habido jornadas hasta de 14 horas. Jornadas largas; como vieron, el show ha requerido de muchas partes y todo ha sido coreografiado con exactitud”. El peruano añadió que, si bien hubo momentos donde parecía que los bailarines se movían con libertad, en realidad todo fue planeado.

Te lo presento, se llama Patricio Quiñones, es peruano y bailó hoy en el Super Bowl con Benito.



De nada. https://t.co/9mC6eqSXNT pic.twitter.com/ATvneRhVQv — Jesjade🎚️🇵🇸🇵🇪 (@palestinalibr3) February 9, 2026

Si bien por el tamaño y demanda del show Quiñones no pudo hablar personalmente con Bad Bunny, resaltó que al final de la presentación el artista agradeció a todo el equipo y allí notó que estaba ante una persona “muy apasionada y disciplinada”. ¿Es esa la razón del éxito de Bad Bunny? “Yo diría que que sí”, resaltó. “Él solo se ha creado sus oportunidades, porque sabiendo todo el ‘hate’ (odio) que recibe, y sabiendo yo un poco qué se siente el ‘hate’, es algo que no es fácil de controlar y, a pesar de eso, él no ha dejado que eso le quite sus sueños y para eso necesitas una disciplina increíble”.

“Cuando he visto el show otra vez y las cosas que dice [Bad Bunny], las cosas que que él hace, en otro rango yo me sentí muy identificado con el mismo show porque también fue una manera de, [para] todos nosotros los que estábamos ahí, de llegar a ese momento. Muchos hemos salido de nuestro país para poder tener las oportunidades; muchos no hemos tenido dónde vivir, no hemos tenido qué comer, y aún así hemos seguido porque lo más fácil era regresar, pero no era lo que queríamos”, sostuvo.

¿Y cómo se siente estar frente a las más de 68.000 personas en el estadio del Super Bowl? Si bien Quiñones está acostumbrado a presentarse ante miles, como la vez que bailó junto a Don Omar en Bolivia, frente a 375.000 personas, consideró la experiencia del domingo como algo “impresionante”.

“Pensé que me iba a sentir mucho más nervioso y no fue así. O sea, una vez ahí, como que es hora de trabajar y tenemos que trabajar, pero sí estaba emocionado, estaba muy emocionado por lo que significaba este este evento”, sostuvo el peruano, quien quiere seguir en el rubro del entretenimiento.

En las horas posteriores al evento, en sus redes sociales, Quiñones puso la foto que sería replicada en todos los medios: él con la bandera del Perú, símbolo que desfiló por el laberinto de hierba dispuesto en el estadio Levi’s de California, pero que él no cargó en la transmisión; ese honor fue de una peruana. También participaron en el evento los peruanos Kandrex Millones como una de las mujeres albañiles, Eder Ávila aplaudiendo en la boda, y Lu Arróspide en la parte final.

Palmas unánimes

Según informó el medio CBS, 135 millones de personas vieron la presentación de Benito Martínez Ocasio (el nombre de Bad Bunny), con lo que sería el show de medio tiempo del Super Bowl con más audiencia de la historia (superando a Michael Jackson y Kendrick Lamar). En comparación, el diario “The New York Times” estima que solo 6,1 millones vieron la versión alternativa al show de medio tiempo –con Kid Rock y compañía–, opaco evento que recibió el apoyo de Donald Trump.

Mientras tanto, artistas de todo el mundo han aclamado el show. “Gracias, Benito, por invitarme y gracias a todo el elenco por darme la bienvenida a su escenario. No me lo perdería por nada del mundo”, dijo Lady Gaga, quien cantó uno de sus temas en clave de salsa. “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias”, declaró por su parte Ricky Martin, otro de los invitados a la fiesta. “Orgulloso de ti por siempre”, señaló Residente, y a las felicitaciones se sumaron Rosalía, Shakira, Jennifer López, entre otras figuras.