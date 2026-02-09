“Pensé que me sentiría mucho más nervioso”: Patricio Quiñones en exclusiva tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Por Alfonso Rivadeneyra García

Entre tantas personas podría pasar desapercibido, pero allí estuvo el bailarín peruano Patricio ‘Pato’ Quiñones, quien hizo lo suyo al ritmo de salsa y merengue en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, como parte del equipo que acompañó a Bad Bunny, el artista principal. Tiró sus pasitos, saltó y gozó. Un peruano que lleva años fuera del país, pero que de manera progresiva se ha hecho de un nombre en su rubro.

