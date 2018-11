La edición 2018 de los People's Choice Awards se realizará este domingo en el Baker Hanger de Santa Mónica, California, y, si tú no te quieres perder el paso de tus estrellas favoritas por la alfombra roja y la ceremonia que podría reconocer a tus ídolos del pop y el cine, en esta nota te contamos todo lo que debes saber para seguir la ceremonia en vivo en TV desde donde te encuentres.

Los PCAs 2018 serán transmitidos por E! Entertainemnt, cadena que toma la posta de la CBS, cadena que tuvo los derechos de la gala por muchos años.

Estos son los horarios para ver la gala en TV:

ALFOMBRA ROJA :

La 'red carpet' de los People's Choice Awards se transmitirá en vivo desde la cuenta de Facebook oficial de los premios.

Perú: 20 horas.

México: 20 horas.

Colombia: 20 horas.

Ecuador: 20 horas.

Venezuela: 21 horas.

Chile: 22 horas.

Argentina: 22 horas.

Estados Unidos: 21 horas Washington (GMT-5), 20 horas Chicago (GMT-6), 19 horas Denver (GMT-7), 18 horas Los Ángeles (GMT-8) y 19 horas Anchorage (GMT-8).



España: 3:00 a.m. (lunes 12 de noviembre)

CEREMONIA

La gala se podrá ver en la señal de E! Entertainment, en cable. En Movistar, E! es el canal 302, mientras que por Claro está disponible en el canal 103. En Direct TV: E! Entertainment está disponible en los canales 222 y 1222, en HD.

Argentina – 23:00 Hs.

Chile – 11:00 PM

México – 6:00 PM

Colombia 7:00 PM

Perú – 9:00 PM

Venezuela – 10:00 PM