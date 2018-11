Victoria Beckham (44) no se unirá a las Spice Girls en su gira por Reino Unido, pero eso no ha impedido que a través de su línea de ropa continúe con el 'poder femenino', haciendo que las mujeres se sientan como la mejor versión de sí mismas.

La diseñadora de modas está festejando los 10 años de su empresa y fue homenajeada con el premio Fashion Icon Award en los People's Choice Awards, razón por la cual subió al escenario y envió un mensaje a sus seguidores.

El discurso de Victoria Beckhan tomó por sorpresa a los televidentes al hacer una referencia a las Spice Girls al parafrasear una parte de la canción "Wannabe".

"Siempre me dije, sueña en grande, y luego aún más grande", expresó la británica tras recibir el premio en la ceremonia; posteriormente señaló que alguien le había dicho que debía darle a la gente: "What they want, what they really, really want (lo que quería, lo que realmente querían)".

El comentario de Victoria Beckham llega luego de que revelara que no se unirá a las Spice Girls en el escenario, pero que las apoyará en todo momento.