La banda surcoreana BTS era favorita para obtener tres nuevos reconocimiento en su carrera musical. En esta ocasión no lo hizo en los People’s Choice Awards 2019, donde BlackPink se alzó como la banda preferida. Los fans de BTS, el ARMY, no tomó este desaire de buena manera.

El cierre de este artículo, los fans de BTS convirtieron en trend topic mundial en Twitter el hashtag #ThePeopleChooseBTS; donde se quejan de que su grupo favorito no haya ganado ninguno de los galardones a los que fue nominado.

Entre las quejas de los fans destacan que BTS haya perdido el premio a tour el año, cuando la gira “Love Yourself, Speak Yourself” vendió todas sus localidades.

El mejor tour del siglo, nada más tengo para decir#ThePeopleChooseBTS pic.twitter.com/HECpwjFlsi — Estef🌸|Semi-Hiatus📚| (@0utroHome) November 11, 2019

Los premios que BTS perdió ante BlackPink fueron Video musical del 2019, Gira de conciertos 2019 y Grupo del 2019.

MÁS SOBRE BTS

También estuvieron nominados al premio Panic! At The Disco, 5 Seconds Of Summer, CNCO, Imagine Dragons y The Chainsmokers en la categoría El grupo del 2019.

BTS, boy band surcoreana, fue formada por Big Hit Entertainment en 2013, y desde ese año se mantiene en la cima.

La banda BTS compuesta por siete integrantes (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook), el año pasado se llevó varios premios en los People’s Choice Awards: Mejor videoclip, Mejor banda, Mejor celebridad de las redes sociales y Mejor canción.

SOBRE ESTA PREMIACIÓN

Los People Choice Awards 2019, son los únicos premios en donde los fans son los jueces. Esta premiación reunió una vez más a las estrellas más famosas del mundo del cine, la televisión, la música y la cultura pop.

Este año, la aclamada y querida actriz de Hollywood, Jennifer Aniston será la segunda en recibir el premio “The People’s Icon of 2019”. El año pasado, Melissa Mccarthy aceptó la estatuilla para inaugurar el reconocimiento. Mientras, la ex vocalista de No Doubt, Gwen Stefani recibirá uno de los honores más importantes de la cultura pop. Gwen se convertirá en la segunda celebridad en recibir el Fashion Icon Award de los E! People’s Choice Awards. En 2018, este reconocimiento fue otorgado a Victoria Beckham.