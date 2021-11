Edén Muñoz confesó a través de un video que su tema “A la antigüita” fue creado por él y que les ofreció a diferentes músicos entre ellos Pepe Aguilar y la Banda Ms que lamentablemente lo rechazaron y que actualmente este tema es todo un éxito en tierras mexicanas.

El vocalista contó detalle a detalle a través de su cuenta en TikTok como fue que la canción estaba destinada a la banda Calibre 50 llegara a interpretarla: “Fíjese que A la antigüita, así como les platique la historia de El tierno se fue, que no la queríamos esta canción también se la mandé a muchos artistas y cuando digo a muchos artistas son muchos artistas hasta Pepe Aguilar y a mis amigos de la Banda Ms, incluso Pepe Aguilar hace 3 semanas me decía ‘y … me di cuenta que en las notas de voz me habías mandado A la antigüita’, y es que compañeros así pasa cuando sucede cuando las cosas son pa’ ti, son pa’ ti y cuando no definitivamente no se puede”, comentó.

Incluso se animó a decir que su tema “A la antigüita’ era “algo como que hace mucho tiempo no les pasaba” y que a la hora de componerlo, la banda no se encontraba grabando, por lo que después de un largo tiempo hicieron algunos arreglos y fue entonces que así llegó a terminar el gran éxito que hasta el día de hoy tiene 32,351,343 visitas en Youtube y más de 83,399,968 reproducciones en Spotify.

Además compartió con todos sus fans sus otras experiencias con otras canciones de la banda tal como “El amor no fue pa’ mi”. Cabe indicar que esta canción pasó desapercibido por el público hasta que el Grupo Firme llegó a interpretarla y años después miles de sus fans lo aclamaron.

El Grupo Firme fue el encargado de llevar al éxito esta canción y el impacto fue tan grande que la agrupación tuvo que grabarla formalmente en un estudio y lanzaron un videoclip. Fue en ese momento que la banda comenzó a hacerse conocida, por lo que empezó a grabar covers de otras agrupaciones.

Gracias a su esfuerzo, Grupo Firme ganó reconocimiento del público y se hicieron famosos rápidamente, ganando mucha acogida en las estaciones radiales y plataformas de streaming. En la actualidad, la banda está en una gira por Estados Unidos y el cantante deja todo de sí en el escenario.

Un duro momento para Edén Muñoz

Últimamente el artista atravesó por un momento difícil pues su pequeño hijo fue diagnosticado con bronconeumonía. Su hijo Matías, de tan solo un mes de nacido tuvo que ser ingresado a terapia intensiva junto a Paloma Llanas, esposa de Muñoz. Por suerte, el menor mostró mejoría en su salud y el cantante no dudó en compartir su alegría con todos sus fans a través de Instagram.

En un video compartido en su cuenta oficial, el vocalista anunció las buenas noticias a todos sus seguidores. Dicho clip fue grabado dentro del hospital donde contó la gran mejoría de su bebé, quien ya fue dado de alta para que pueda volver a casa.