El cantautor Pepe Aguilar recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama en la próxima ceremonia de estos galardones dedicados a la música latina, que se desarrollará en Miami, en el sur de Florida (EE.UU.), informó este martes la organización del evento.

Este intérprete de casi cuatro décadas de trayectoria y “figura monumental de la música latina”, como señala un comunicado, cantará además en la gala de los Latin Billboard que se emitirá el domingo 20 de octubre por la cadena hispana Telemundo.

“Es un honor increíble y me recuerda la importancia de evolucionar continuamente como artista. Después de 35 años en esta industria, me siento tan apasionado y motivado como el primer día”, señaló en la nota el cantante, quien confesó su orgullo de formar parte del crecimiento actual de la música mexicana.

“Lo que es aún más especial es poder conectarme con una nueva generación de fans mientras me mantengo fiel a mis raíces. Me he reinventado una y otra vez, y a medida que la música continúa evolucionando, estoy listo para seguir empujando los límites y creando algo nuevo”, añadió.

Pepe Aguilar ha recorrido este año la geografía estadounidense con su gira ‘Jaripeo hasta los huesos 2024′, en la que fusiona música mexicana, el rodeo y un espectáculo de aire circense, y durante la cual ha contado con el acompañamiento de sus hijos Angela y Leonardo Aguilar.

A la gira se le ha sumado la publicación del álbum ‘Que llueva tequila’, un disco que, de acuerdo a Billboard, es “un trabajo definitivo que une la tradición y la modernidad”.

A lo largo de su carrera ha vendido más de 15 millones de discos, y de igual manera cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y es el primer artista mexicano destacado en el Museo Grammy.

Aguilar, ganador de cuatro premios Grammy y cinco Latin Grammy, hablará sobre su carrera, su faceta como empresario discográfico y sus futuros proyectos musicales durante la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebrará entre el 14 y 18 de octubre en Miami Beach, en el marco de los premios.

Según un comunicado, el Premio Billboard Salón de la Fama “es un reconocimiento a una carrera artística que va más allá de la interpretación musical, tomando en cuenta la increíble influencia como artista a nivel global en múltiples campos”.

En el pasado, ha sido otorgado a figuras como José José, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal, Marco Antonio Solís, Mongo Santamaría, El Gran Combo de Puerto Rico, Banda El Recodo, Joan Sebastian, Marc Anthony, Franco de Vita y Alejandro Fernández.

Los Latin Billboard de 2024 tienen como principal favorita a la colombiana Karol G, quien registra 17 menciones en la lista de nominados dada a conocer la semana pasada, seguida del puertorriqueño Bad Bunny y el mexicano Peso Pluma, con 15 nominaciones cada uno.

Con información de EFE

Luciana Fuster dijo adiós a corona de Miss Grand Perú