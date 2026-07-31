El maestro ‘Pepe’ Villalobos Cavero, una de las figuras más importantes de la música afroperuana y del criollismo peruano, falleció a los 96 años este 31 de julio, según informó la Asociación Peruana de Autores y compositores (APDAYC) mediante un comunicado.

A través de un comunicado, la institución lamentó la partida del músico y compositor peruano, también conocido como el ‘Rey del Festejo’. “Lamentamos comunicar el deceso del maestro Pepe Villalobos Cavero, figura fundamental de la música afroperuana y leyenda del criollismo peruano”, expresó en su misiva.

‘Pepe’ Villalobos fue autor de clásicos del festejo peruano como “Mi comadre Cocoliche”, “Mueve tu cucú”, “Negrito Chinchiví”, “Copas mías”, “Cintura quebrá” y “La carimba”. Su talento como compositor, cajonero e improvisador marcó un antes y un después en la música afroperuana, dejando un legado que continúa vigente.

Además de su destacada trayectoria como compositor e intérprete, ‘Pepe’ Villalobos fue un reconocido cultor del cajón peruano y un apasionado conocedor de la historia de la música criolla. Su extraordinaria memoria y experiencia lo llevaron a participar en históricas grabaciones junto a grandes exponentes de la música nacional como Óscar Avilés y Arturo “Zambo” Cavero, consolidando una carrera de enorme trascendencia.

“Don Pepe participó en históricas grabaciones junto a Óscar Avilés y Arturo Zambo Cavero, dejando una huella imborrable en la música nacional. Su legado ha sido estudiado y reconocido en el libro ‘Pepe Villalobos: El rey del festejo’ (2021), publicado por Vicente Otta y Tilsa Otta”, señala el comunicado de APDAYC..

Asimismo, como asociado vitalicio de APDAYC, ‘Pepe’ Villalobos recibió diversas distinciones por su aporte a la creación musical, entre ellas las Esmeraldas Musicales, el Zafiro Musical y las Palmas Musicales “Eduardo Márquez Talledo”, la máxima condecoración otorgada por la institución.

Don 'Pepe' Villalobos posa junto a su hija Pilar Villalobos. (Foto: José Rojas Bashe / El Comercio)

La institución también destacó que el legado de ‘Pepe’ Villalobos continuará inspirando a nuevas generaciones de músicos y compositores. “Sus canciones son interpretadas y reinventadas por jóvenes artistas de distintos géneros, desde las expresiones más tradicionales de la música criolla hasta propuestas contemporáneas y electrónicas… Gracias por todo, don Pepe Villalobos. Vamos a extrañar su carisma, su optimismo permanente y su enorme identificación”, finaliza el comunicado.