(Foto: Facebook / Asociacion Cultural Musical La Casa de Pepe Villalobos)
(Foto: Facebook / Asociacion Cultural Musical La Casa de Pepe Villalobos)
Por Redacción EC

El maestro ‘Pepe’ Villalobos Cavero, una de las figuras más importantes de la música afroperuana y del criollismo peruano, falleció a los 96 años este 31 de julio, según informó la Asociación Peruana de Autores y compositores (APDAYC) mediante un comunicado.

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